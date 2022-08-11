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【父子互動】被阿仔考驗平衡力　爸爸樂做人肉停車場身上排滿玩具車

親子 10:42 2022/08/11

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呢名廿四孝爸爸，任仔仔擺佈，樂意做仔仔的人肉停車場。

上陣不離父子兵，沒有仔仔的聖旨，做爸爸都不能輕舉妄動！台灣一名廿四孝爸爸，在社交平台分享與仔仔渡過難忘的88節(父親節)，他乖乖躺在床上任仔仔擺佈，仔仔在他身上排滿數十架玩具車，仿如人肉停車場。

最新影片推介：

該名爸爸在facebook的爆廢公社出帖分享相片，寫上簡單的兩句說話，已經感受到父子的溫馨，

鵝子：現在不準動

父親節快樂！

當日，爸爸乖乖躺在床上看電話，旁邊的年幼兒子逐架玩具車放在爸爸身體上，排列得非常整齊沒有倒下，除了考驗仔仔的擺放技術外，更考驗爸爸的平衡力，仔仔連爸爸的腳趾也不放過，右腳第二根腳趾撐着一個車長小玩具，而左腳的腳趾公上則放上恐龍及鴨仔玩具，不許爸爸亂動，否則一個不小心隨時破壞兒子的心血，雖然爸爸忽然做了人肉停車場，但看到仔仔玩得如此投入，相信爸爸也很樂意活做這個獨一無二的停車場。

貼文一出，廿四考爸爸獲不少網民大讚，「能和兒子這樣互動真的很幸福很快樂」、「知足 能跟兒子這樣互動這是很幸福的事情」、「動了兒子會崩潰的」，有網民想知道玩具掉了會怎樣？是否會聽到絕世轟炸瘋狂大尖叫……

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責任編輯：王明芳

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