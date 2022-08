【Disney+劇集】《我是樹人》短片可愛登場　Baby Groot大量表情包極療癒

▲ 《我是樹人》Baby Groot極可愛。

在《銀河守護隊》(Guardians of the Galaxy )和《復仇者聯盟》(Avengers)系列中均有出場的小樹人Baby Groot,一向是極為搶鏡配角,由此角洐生的短劇《我是樹人》(I Am Groot》現於Disney+上線,短短5集各僅有5分鐘,超可愛的Baby Groot,便充滿治愈感。

《我是樹人》由《銀河守護隊》導演James Gunn執行監製,導演則由《探險活寶》(Adventure Time)的 Kirsten Lepore 編劇和執導,Baby Groot則繼續由雲迪素配音。

▲ 首季只有5集。

故事則是連接首集《銀河守護隊》,講Baby Groot的誕生及生活日常趣事。

Baby Groot雖然只識講一句對白「I'm Groot」,但當中蘊含不少智慧及學問,雖暫時沒有戰鬥力,卻是銀河守護隊不能或缺的成員。

▲ Baby Groot有不少生活智慧。

《我是樹人》首季只得5集,每集5分鐘,比PIXAR平時在正片前播放的短片更短,每集基本上沒甚麼劇情,如觀看Baby Groot的生活日記,當中不乏Baby Groot大量萌樣和表情包,相信是潛力MEME圖,以及發展成大量周邊商品。

每集短片都輕鬆幽默,也有James Gunn式的惡搞場面,也展現了Baby Grott的小智慧,像史諾比般的感覺,其中一集還有《銀河守護隊》的Rocket出場,跟整個系列連上,滿足Marvel迷。

