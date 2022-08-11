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【Disney+劇集】《我是樹人》短片可愛登場　Baby Groot大量表情包極療癒

娛樂 10:42 2022/08/11

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《我是樹人》Baby Groot極可愛。

在《銀河守護隊》（Guardians of the Galaxy ）和《復仇者聯盟》（Avengers）系列中均有出場的小樹人Baby Groot，一向是極為搶鏡配角，由此角洐生的短劇《我是樹人》（I Am Groot》現於Disney+上線，短短5集各僅有5分鐘，超可愛的Baby Groot，便充滿治愈感。

《我是樹人》由《銀河守護隊》導演James Gunn執行監製，導演則由《探險活寶》（Adventure Time）的 Kirsten Lepore 編劇和執導，Baby Groot則繼續由雲迪素配音。

首季只有5集。

故事則是連接首集《銀河守護隊》，講Baby Groot的誕生及生活日常趣事。 

Baby Groot雖然只識講一句對白「I'm Groot」，但當中蘊含不少智慧及學問，雖暫時沒有戰鬥力，卻是銀河守護隊不能或缺的成員。

Baby Groot有不少生活智慧。

《我是樹人》首季只得5集，每集5分鐘，比PIXAR平時在正片前播放的短片更短，每集基本上沒甚麼劇情，如觀看Baby Groot的生活日記，當中不乏Baby Groot大量萌樣和表情包，相信是潛力MEME圖，以及發展成大量周邊商品。

每集短片都輕鬆幽默，也有James Gunn式的惡搞場面，也展現了Baby Grott的小智慧，像史諾比般的感覺，其中一集還有《銀河守護隊》的Rocket出場，跟整個系列連上，滿足Marvel迷。

最新影片：Ben Sir+孫慧蓮

撰文 : TOPick柴犬出動

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