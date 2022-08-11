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【健美操始祖】85歲影后珍芳達代言H&M運動系列　82年推Keep Fit影帶全球銷1,700萬盒

休閒消費 11:39 2022/08/11

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85歲的影后珍芳達成為H&M Move系列代言人。（圖片品牌提供）

年青一代未必懂得哪一位叫珍芳達（Jane Fonda）的兩屆金像影后，她是一位非常活躍於環保和反戰人士議題的演員，當中最叫人津津樂道的是80年代的她推出健美操錄影帶，帶動當時全球女士步向運動熱潮。今天年屆85歲的Jane Fonda，更剛成為H&M Move運動系列的代言人呢﹗

歌手Olivia Newton-John剛逝世，她的首本名曲《Physical》的MTV內容，正是她穿上一身顏色艷麗的lycra緊身衣、踏踭褲和熒光色leg warmers來做健美操，而這個健美操的始作俑者就正是珍芳達。

85歲的影后珍芳達成為H&M Move系列代言人。（圖片品牌提供）

原來年輕時的珍芳達從小都被父親稱作胖女孩，於是她暗暗許下承諾一生都致力於減肥，1980年代的她發明健美操，其健美操書籍被翻譯成19種文字，但更厲害的是1982年的她推出名為《Jane Fonda's Lean Routine》錄影帶，風靡全球，全球賣出1,700萬盒，成為歷史上最暢銷的錄影帶之一。

珍芳達於1982年推出健美操錄影帶，賣出1,700萬盒。（圖片品牌提供）

近年她的代表作則有在Netflix裏播映的《Grace & Frankie》，由2015年拍攝至今已經來到第5季，外間一致叫好。

是次H&M推出Move運動系列，找來這一位影后級的健身始祖，既有噱頭，同時又合適不過，廣告背後的意思不就是帶出運動無分年齡界限，整個Move系列包括功能性上衣、輕便夾克、多款緊身褲和內衣，以及專門為訓練和跑步設計的單品。

  • 珍芳達與著名排舞師JaQuel Knight。（圖片品牌提供）
  • 彈性運動上衣。（$129/圖片品牌提供）
  • 女裝短褲。（$249/圖片品牌提供）
  • 女裝拉鏈運動外套。（$599/圖片品牌提供）
  • 女裝雙面運動褲。（$399/圖片品牌提供）
  • 女裝連帽外套。（$349/圖片品牌提供）
  • 男裝拉鏈雙面運動外套。（$599/圖片品牌提供）
  • 男裝雙而褲。（$399/圖片品牌提供）

而且品牌為了這個系列更以4種獨特材料縫製服裝，當中包括DryMove面料可以幫助排汗；ShapeMov面料為運動提供額外助力，為消費者在舉重和拉伸過程中解決走光困擾；SoftMov面料質地柔軟，帶來舒適感與支撐力告和StormMove面料則可以防風防雨，並具備良好的透氣性，絕對值得喜歡運動的男女們留意。

產品查詢：2337 3400

記者：何偉雄

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