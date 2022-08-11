【紅黃碼】有展覽業界認為「3+4」未有太大幫助　要求容許「黃碼」人士參加展覽

▲ 有展覽業界認為「3+4」未有太大幫助，要求容許「黃碼」人士參加展覽。（資料圖片）

政府宣布由外地抵港者7天酒店檢疫將改為「3+4」，即3天酒店檢疫以及4天家居醫學監測，期間可以外出；同時安心出行應用程式推出更新版本，加入「紅黃碼」新措施，持黃碼人士不能進入指定處所，除工作人員外，不能參加展覽活動。

香港展覽會議業協會常務副會長黎可怡今日（11日）在一個電台節目表示，新措施下對會議展覽業未有太大幫助，因為4天家居醫學監測的人士持「黃碼」，不能參加展覽活動，措施令一些海外買家卻步。

黎可怡指，「3+4」相較早前強檢的做法已有大進步，但希望在現時框架下可以行多一步，可以讓黃碼人士有條件去參加展覽會，如社交距離限制、全部人要戴口罩、場館內嚴禁飲食。

香港最重要的展覽活動是國際商貿展覽會，我們最大希望是逐步開放，吸引國際旅客和國際買家可以重臨香港。

至於政府表示，明白某些展覽活動只涉及商務活動，而不會對公眾開放，當局會考慮傳播風險及經濟等因素，研究是否有空間進一步便利有關活動。黎可怡同意政府意見，在防疫及經濟下取得平衡，希望在可控的環境下放寬。

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責任編輯：李榮忠