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【入稟索償】粉嶺公路九巴撞樹6乘客死亡　死者家屬入稟向車長及九巴索償

社會 10:51 2022/08/11

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粉嶺公路九巴撞樹6乘客死亡，死者家屬入稟向車長及九巴索償。（資料圖片）

2019年12月中粉嶺公路發生九巴奪命車禍，九巴疑擦過防撞欄後撞入樹叢，車頂被削開，造成6名乘客死亡，8名乘客嚴重受傷。其中1名死者家屬日前入稟高等法院，向肇事車長及九巴索償。

原告吳尾宝，為死者蘇麗雄遺產承辦人；答辯人為肇事車長文志光（現年58歲）及九龍巴士(一九三三)有限公司。

入稟狀指，2019年12月18日，文志光於粉嶺公路近松柏駕駛巴士期間，兩名答辯人分別身為車長及僱主，因其疏忽及違反照顧責任及或法定責任，導致死者蘇麗雄於交通意外中死亡。原告要求答辯人作出賠償，兼須付利息及訟費。

資料顯示，肇事車長文志光於2021年4月，於區域法院承認1項危險駕駛引致他人死亡罪及1項危險駕駛引致他人嚴重受傷，被判監4年及停牌5年。

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記者：林育慧

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