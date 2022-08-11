【娛圈喜事】走出陰霾入紙娶拍拖2年女友　李泳豪開腔講楊思琦：已經放低咗

▲ 41歲李泳豪走出楊思琦陰霾入紙娶拍拖2年女友。

李泳豪與楊思琦長達9年的一段情，雖然至今已分手11年，但仍不時被提起。長期維持單身的李泳豪去年被拍到結識來自台灣的Agnes，更視女友為結婚對象，拍拖短短數月已見家長，Agnes更甚得未來老爺和奶奶李家鼎、施明的歡心。

原來二人兩年前已低調發展戀情，Agnes令李泳豪重拾對愛情的信心，近日終於迎來喜訊，李泳豪宣布入紙與女友Agnes申請結婚。

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拍拖2年修成正果

現年41歲的李泳豪直認早已與女友有結婚計劃，Agnes從事寵物美容工作，勤力腳踏實地、思想成熟，而且性格好時常給予他正能量。

李泳豪接受媒體訪問談婚事時，對滿分未婚妻讚不停：「最重要女友畀到我好實在感覺，大家相處得好舒服。」

▲ 李泳豪與台灣女友Agnes拍拖2年修成正果。（Instagram圖片）

父親李家鼎（鼎爺）一直擔心李泳豪走不出情傷陰霾，被嚇怕終身不娶，如今得知自己快將成為老爺，加上與Agnes很投緣，鼎爺非常高興。

除此，一同拍攝TVB處境劇《愛．回家之開心速遞》的單立文，得知他將與女友拉埋天窗亦感到興奮：「佢聽完即刻好興奮..不停咁恭喜我，真係好開心有咁多人關心自己。」

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開腔談楊思琦

李泳豪於2002年因拍攝劇集《血薦軒轅》與前港姐冠軍楊思琦結緣，二人相戀9年，已達談婚論嫁階段。可是於2011年中，楊思琦突然單方面宣布分手，當時各人對分手內容持不同版本成為城中熱話。

同年她搭上跳水運動員吳帥，翌年3月突然誕下女兒楊卓穎（Krystal），雖然有指女兒生父是吳帥，不過楊思琦一直未有公布女兒父親的身份。於2020年，楊思琦再當人母誕下兒子，她表示自己已經跟「丈夫」註冊，不過身份與長女父親一樣一直成謎。

對於與楊思琦的舊情，李泳豪談及前度稱：「其實我已經放低咗，只係等緊一個對嘅人出現，依家就畀我遇到。」而婚禮正在籌備當中，向來喜歡小朋友的他坦言希望盡快造人成功，盼望做爸爸。