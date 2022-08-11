【四次元女神】阿正憑痴女形象入屋成人氣王　單身多年被指揀擇反駁：你估玩呀？

▲ 阿正憑痴女形象入屋成人氣王，單身多年被指揀擇反駁：「你估玩呀？」

有「四次元女神」之稱的阿正（黃正宜）憑著搞笑又瘋狂的性格深得觀眾喜愛，本為商台DJ的她近年因為主持ViuTV《膠戰》、《GO！執！事務所》等成功入屋，現年29歲的她經常被追問何時拍拖，近日她就著被指「揀擇」而單身一事作出反駁：「揀另一半喎，你估玩呀？」

阿正一向給人感覺大癲大肺，同時在《膠戰》中她對著Jeffrey（魏浚笙）的「心心眼」痴女形象，令觀眾覺得她搞笑又可愛。

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雖然阿正不斷散發想拍拖的訊息，但她長期單身的情況一直都被關注，亦有不少人替她著急，早前在節目《GO！執！事務所》中亦被特別「調教」，幫她的家居擺設稍作調整，希望能順利幫她招桃花。

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日前阿正以《關於揀擇》為題，在其個人IG發文，當中提到近日在位素未謀面的跟她說：「你想出pool就唔好咁揀擇啦。」然而阿正則認為：

雖然我唔明佢係點樣得出「我係因為揀擇而單身」呢個結論，不過是但啦。就算揀擇，又如何？你行入超市買兩個橙都左揀右揀啦，我隻貓都唔係見罐罐就放入口啦。學麻雀大俠話齋，揀另一半喎，你估玩呀？戀愛都咁隨便，點會有人俾面。

帖文獲8000多人讚好，有網民讚同阿正的說法：「啱！係對自己一種尊重。」亦有網民認同她對感情寧缺勿濫的態度。

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明年二月將迎來3字頭的阿正，年初曾豪言今年至少要約會三次，亦有提及自己的擇偶條件：「我比較重視幽默感，以及要夠細心。國籍不是重點，本地或外國男士都可以，我也會學習不同語言以開拓市場。」

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