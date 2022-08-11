【關注關注組】金牌司儀鄧梓峰博學多才　上天落海樣樣精十項全能

▲ 鄧梓峰真係博學多才！

TVB的金牌司儀鄧梓峰憑着出色的口才，成為不少大騷的主持。近日他與6位J2ers 伍韻婷（Juliana）、何泳芍（Honey）、廖慧儀（Jessica）、施焯日（Arthur）蔡景行（行仔）及譚焯升（Clevis）為J2節目《J2ers︰關注關注組》擔任主持。

昨晚（8月9日）的熱話是「關注MK仔女衣著大選」，順便選出打扮得最有MK神韻的主持。

鄧梓峰講到印象中的「MK仔」除了粗言穢語，還有爆炸頭及瘦削身型，大領恤衫和窄腳牛仔褲，是標準打扮。他又展示年輕時的長髮look，造型帶點偽韓之餘，被戲稱是「MK鼻祖」，引來現場J2ers起哄。

【一門五傑】從不炫富著重4個子女能力培養 鄧梓峰一門五傑名牌大學畢業

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文武雙全

他除了藝人身份外，梓峰博學多才，而且興趣多多，更是機師、筆跡分析專家、低音結他手、高爾夫球、潛水、馬術、劍擊及詠春都熱愛參與，並精通中、英、德、法四國語言，可說十項全能。

他入娛樂圈前曾當皇家香港軍團（義勇軍），亦曾被送到英國桑德赫斯特皇家軍事學院受訓，故對軍事和飛行知識豐富。他退役時更特別找鑄劍廠量身訂造了一把劍留念，上面刻有「Lieutenant Patrick Dunn」及他的軍人號碼，非常有紀念價值。

熱愛飛行的鄧梓峰在2000年考獲小型飛機駕駛執照，擁有逾一千小時飛行經驗，是香港飛行協會會員及香港航空青年團上尉，在劇集《衝上雲霄》飾演機師外，更擔任劇集的飛行技術指導，專業駕駛技術更獲監製讚賞。

而且，他亦擅長打高爾夫球，又不時與朋友夾Band，擔任低音結他手，認真文武雙全！

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有家底作風低調

其實鄧梓峰家世顯赫，爸爸鄧廷琮經營空運及海運業務，家族資產高達20億，不過，他向來作風低調，從不炫富，亦不似一般富二代玩世不恭。30歲已成家立室，與妻子育有4名子女，子女跟爸爸同樣美國波士頓大學畢業，一屋書卷味。

雖然他經常四圍飛，愛打高爾夫球過上流生活，但生活十分貼地，去年被拍到帶雙胞胎兒子行商場，購買價值79元的保暖衣，慳家的他一架車更揸足27年，相信比起任何時下年輕富二代更貼地氣！

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筆跡分析+潛水+熱愛收藏

另外，他亦考獲筆跡分析證書和數個潛水牌照，他曾在節目中透露因為他希望透過筆跡來分析自己的仔女，了解他們，更曾即場分析過陳山聰的筆跡，講解得頭頭是道。

至於熱愛收藏的鄧梓峰多年來收藏了低音結他、皮褸、皮鞋、葡萄酒等，據知他主攻上世紀50、60年代的舊結他，合共儲了逾60支結他，家中有逾100對皮鞋及逾100件皮褸，他又與兄長合資儲了數千瓶法國波爾多及勃根地產區的葡萄酒，還有收藏外國漫畫，更曾開設外國漫畫精品店，足見他投資極具眼光。