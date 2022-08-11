【脫毛風險】日本女優脫毛手術失敗　全身嚴重燒傷滿布驚心疤痕

許多女士均有脫毛習慣。不過，日本女優一花琴音（原名寶生莉莉、宝生リリー）最近卻於其社交平台控訴指自己於知名醫學美容診所進行脫毛時，竟因機器故障導致自己身體被嚴重燒燙傷。她指自己工作因此面臨工作長期停擺之餘，亦十分不滿醫院對事件的事後態度。事件曝光後，市民見到其肚皮上密密麻麻的紅點疤痕，無不驚嚇，並隨即在網上引發熱烈討論。

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寶生莉莉於其Twitter指，悲劇是始於自己1月時選擇了一間由某知名美容外科YouTuber所創立的醫美診所進行脫毛手術時發生，她回憶手術期間，機器不幸故障，致全身的皮膚都遭到燒燙傷。由她提供的照片可見她本身雪白嫩滑的皮膚，手術後隨即出現密集式的恐怖紅點，嚇人的疤痕亦令不少網民慘不忍睹。

東京整容外科總幹事大麻生其後亦就事件分析指，指可能是新型除毛儀器突然故障，令原本照射激光脫毛時卻未及同時注入冷卻氣體，才致嚴重燒燙傷。

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事實上，寶生莉莉的一生相當慘情，2017年曾傳出因收入不理想而導致飲食失衡，曾一度輕生所幸最終獲救。寶生莉莉亦曾被約會對象性侵，導致胸內的手術縣斷裂，讓她的胸部留下永久性傷害，如今又遇到燙傷事件，網上不少粉絲都表示相當心疼，希望她可以早日振作。

5大脫毛方式利弊

皮膚科專科醫生林嘉雯曾指，夏季因脫毛致皮膚受損而求診個案比平日多。有少女用剃刀刮毛，毛髮倒生致毛囊發炎，留下疤痕；另有OL曬太陽後進行激光脫毛，致皮膚燒傷令小腿留大傷疤。提醒如毛髮太淺色可能不夠黑色素吸收特定波段的光，並非每個人適合使用激光脫毛。對於有說毛髮會愈剃愈粗，常拔毛亦不會令毛髮增生，她稱，只是女士特別留意腋毛生長而產生的錯覺。她分析5大脫毛方式利弊，詳情如下：

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責任編輯：羅嘉欣