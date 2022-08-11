【呼籲捐肝】17個月大男嬰肝臟功能剩20%留ICU　港爸網上求助O型血好心人捐肝︰關鍵時刻

▲ 17個月大男嬰肝臟功能剩20%，港爸網上求助O型血好心人捐肝。

本港17個月大男嬰皓勤（Dickan），因患有膽管閉塞，去年接受膽管重組手術後，情況仍沒有好轉，肝功能受損，輪候1年仍未遇上合適的屍肝。早在5月時，爸媽曾呼籲有心人士幫助，惟至今告急3個月仍未換肝，爸媽見兒子狀況一日比一日差，極心痛，爸爸昨晚（10日）在網上發帖求助，坦言「已到了關鍵時候」，分秒必爭，盼O型血好心人可捐肝，讓兒子續命。

▲ 本港男嬰馬皓勤（Dickan）患有膽管閉塞。（圖片︰受訪者提供）

昨晚（10日），Dickan爸爸馬先生在facebook發布公開帖文，盼O型血好心人可以考慮捐出少部分肝，救救正在關鍵時刻的兒子，讓兒子續命。在帖文中寫了兒子的資料，現時17個月大，名為馬皓勤（Dickan），患上先天性膽管閉鎖症，希望O型血型及不煙不酒的適合人士可捐肝。

兒子一出世就有肝病，現在已到了關鍵時候，肝臟功能只剩下20%，本人和太太都不是合適捐贈者，在此希望尋找我的朋友或有朋友關係人士，捐小部份肝臟救救本人兒子。

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馬父向TOPick表示兒子現已在ICU很久，狀況一日比一日差，醫生表示要盡快換肝。馬父發帖希望更多有心人能看到兒子的消息，盼可伸出援手救救Dickan，讓他能得以保命。爸爸在帖文指出有心人事可直接聯絡他，電話為9733 2872，如有顧慮可提出。如不適合者，也希望可幫忙轉發帖文【原帖】。

膽管重組手術不成功

Dickan剛出生時因為黃疸久久不退，到醫院就醫發現患有膽管閉塞，爸爸表示當時感到很突然，醫生告知，這病與遺傳無關，本港每年約有9至10名初生嬰兒罹患此病，而Dickan就不幸地患病。

兒子在2個月大時接受膽管重組手術，惟手術不成功，肝功能沒有轉好，隨著孩子愈來愈大，肝功能更是每況愈下，身體更出現嚴重的問題，包括腹腔內大量積水、膨隆緊繃，同時，肝功能不佳讓身體無法吸收營養，加上肝臟腫脹頂住胃部，需插胃喉。

肝功能受損停止生長

Dickan在5月開始告急需盡快換肝，惟至今3個月仍未換肝。而Dickan日漸消瘦，只有約8公斤，大約相等於一個4個月大BB左右，爸爸心痛有些超重BB出世也比1歲多的兒子壯健。醫生指出原因是Dickan膽紅素比正常人高出多倍，肝功能已開始受損，身體亦停止生長。

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盼O型血有心人考慮捐肝救兒

現時Dickan媽媽沒工作主力照顧兒子，爸爸一邊工作，一邊跟太太輪流照顧兒子。爸爸直言有疲憊的時候，但習慣了並會支撐著，感謝醫護悉心照顧Dickan，他跟太太希望見到兒子健康，最緊要是一家人齊齊整整。

Dickan已輪候一年還未遇上適合的屍肝，馬先生不適合捐肝，當抱著兒子感到心痛自責，而媽媽早年患過一場大病，加上與孩子的血型不相配，因此亦無法捐肝。

爸媽希望O型血有心人士考慮捐肝救助Dickan，令兒子重獲健康。而成人只需捐出大約6分1左肝臟，條件符合有意者可聯絡瑪麗醫院肝臟移植科（2255 3838）。

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責任編輯︰王明芳