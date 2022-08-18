報告 -【TOPick 好物試用】ALKMIE 全方位亮眼乳霜及MOKANN身體護理磨砂膏 (價值$730)(24份)

試用專員：Hoi Ching

試用感受：自從有咗身孕後，搵過好多資料同Inbox 大牌子詢問其產品是否適合孕婦，好多回覆都指無話唔適合孕婦，對於我黎講就較為擔心，但今次見到ALKMIE全方位亮眼乳霜及MOKANN身體護理磨砂膏主打天然，99%不含防腐劑等化學添加劑，更標明適合孕婦同敏感皮膚人士，真係一到手就好想試用一下。

少少一滴ALKMIE全方位亮眼乳霜揸係眼周圍置，不用多、慢慢推開已經好快吸收哂，質地細滑而不膩，做到即使滋潤眼周肌膚，用左一星期乾紋已經減少。

另一方面，因為去唔到做激光脫毛，怕影響胎兒，唯有只可以在家用傳統刮刀清理手毛腳內，而磨砂膏就好適合刮毛前用，減少毛囊發炎，而MOKANN身體護理磨砂膏含有天然死海鹽晶體，天然又做到磨砂作用，又含乳木果油等珍貴植物油，對於孕婦真係好適合，滋潤又保濕，十分適合有在家刮毛習慣嘅女生，在刮毛前先使用，減少毛囊發炎。

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試用專員：Yuki Cheng

磨砂膏整體來說一般，香味可以有待改善，加點香味會令人感覺舒服點。質地摸上去很油，洗完都有層油在皮膚上面。之後要用洗面膏清洗才清爽，但用後，皮膚滑滑的，好似磨去了死皮，所以我繼續用，改善皮膚，並希望繼續用新產品

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試用專員：Tsang Lai Kwan

ALKMIE 全方位亮眼乳霜，有少許味道，但可以接受。因為知道成份天然，容易敏感皮膚的我也放心使用，眼霜質地creamy容易推開，本身眼紋和黑眼圈都較深可能暫時只用了數天，效果不算太明顯。塗在眼上數分鐘，皮膚好像不太吸收，有點笠的感覺，加上天氣熱，焗到眼皮也流汗，或者冬天使用效果會好些。



MOKANN 身體護理磨砂膏，帶有蜜瓜和青瓜味，清香舒服，建議先用沐浴露沖乾淨身體後再使用，因為可以令比膚更易吸收。將浴鹽搽在身體上打圈按摩，浴鹽好快就被身體吸收，去除身上死皮，加上浴鹽含有乳木果油和其他珍貴植油，令皮膚潤滑有光澤，好似做完Spa一樣，第二朝起身都感受到皮膚很嫩滑。

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試用專員：Sody Ching

ALKMIE 全方位亮眼乳霜 - 眼霜成份天然, 無香料味, 質地細緻柔滑, 搽上眼周感覺水潤, 唔會有黏糰感, 搽完眼周感覺舒適。

MOKANN身體護理磨砂膏 - 打開已經聞到好清新嘅蜜瓜青瓜味, 磨砂膏質地細滑, 鹽粒係幼鹽大小, 唔會磨損皮膚, 過水後好似搽左層潤膚膏, 感覺滋潤又潔淨

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試用專員：Sandy Yiu

ALKMIE 全方位亮眼乳霜非常好用，用左幾日，黑眼圈和眼袋有少少改善，希望用完成支後可以明顯改善。

MOKANN身體護理磨砂膏可以去死皮，令皮膚更光滑水潤膚，會keep住用。

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試用專員：Cheung Cheung

ALKMIE 全方位亮眼乳霜:

呢支眼乳霜含有天然咖啡因 ，可以刺激皮膚微循環，減少水腫和疲勞跡象，撫平和緊緻肌膚。 恢復肌膚細膩緊緻，減淡皺紋深度和黑眼圈。多功能抗皺眼霜無創矯正眼睛周圍肌膚的柔韌性，好吸引，試過暫時效果都滿意，希望成支用完可以改善黑眼圈。

MOKANN身體護理磨砂膏:我一個星期用2次，每次洗完感覺好干淨舒服，唔錯。

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試用專員：Kook Lam

試用呢支眼乳霜後，發現眼部周圍肌膚比較保濕，眼紋冇咁深，會再回購及介紹比朋友用。磨砂膏可以做到深層清潔後皮膚好有水份，有保顯功效。

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試用專員：Belt Wong

ALKMIE 全方位亮眼乳霜對我來講簡直係恩物，顯著改善肌膚健康和緊緻度，明顯減少魚尾紋和眼瞼下垂，減少黑眼圈和眼袋。乳霜質地輕盈，高效保濕，亮澤肌膚；適合敏感肌膚。至於MOKANN身體護理磨砂膏，我比較一般，因為平時用開液體沐浴露，比較方便。

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試用專員：Shirley Chan

好榮幸能獲選試用專員， Alkmie 的全方位的亮眼乳霜， 先說說它的揼裝， 我覺得比較難按制取出的份量， 第一下吱出過多， 非常心痛浪費了， 我取了適量塗在眼眶位置， 感覺非常清爽和快速被吸收， 明顯減少了細紋和眼眶緊緻了。

至於Mokann 身體顧理磨砂膏， 它帶有香香的蜜瓜味， 顆粒不會太幼細， 非常適合作身體磨砂用， 用後感覺皮膚潤澤， 光滑和柔軟了！ 非常清新潔淨感覺， 最適合運動回家後的我使用， 所有汗水和疲累都消除， 讓人精神爽利。

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試用專員：Jaclyn Lam

首先，＜ALKMIE 全方位亮眼乳霜＞嘅包裝盒非常精美，大大吸引我閱讀印喺上面嘅產品資料，睇倒產品有98.8％係天然成分，更加提升我對產品嘅信心。



首次試用，發覺只需輕按一吓，已經能夠泵出足夠嘅份量; 另外產品無香料，質地亦都能夠讓眼部皮膚輕易吸收，即使喺卸眼妝後使用，都能夠充份滋潤眼部周圍嘅皮膚及恢復皮膚緊緻。



＜MOKANN身體護理磨砂膏＞係一款讓我非常有驚喜嘅產品，無諗過佢嘅質地咁柔滑，同自己之前試用過嘅身體磨砂產品唔同; 另外，今次試用嘅Cranberry(蔓越莓)磨砂膏，氣味更加係非常、非常之香，用後留下淡淡嘅天然香氣。而產品裏面嘅天然乳木果油和珍貴植物油成份，更加讓我喺使用產品後好似塗上潤膚膏一樣，十分滋潤。

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試用專員：chinesepein

ALKMIE全方位亮眼乳霜滋潤不笠，早晚用都好適合，早上用可以keep住全日保濕沒有乾紋，也不會出油令眼妝浮粉現痕，晚上用還有修復效果，對我來講特別加分，因為前段疫情期間，由於各人都減少外出，除左美容院不營業外；心態上覺得都唔需要見人，令我對眼部護理都疏忽及遺忘了，眼部肌肉都鬆弛及眼紋多了。

ALKMIE全方位亮眼乳霜有助提升眼周肌膚彈性，改善眼紋、眼袋，除了提升眼部外，還改善浮腫及踢走黑眼圈！

MOKANN身體護理磨砂膏擁有質感舒服不會太粗的死海鹽晶體，又有珍貴植物精油成分，每星期做一次，皮膚明顯亮白幼滑，而且帶有天然生果香味，好relax!

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試用專員：Saulan Poon

ALKEMIE全方位亮眼乳霜15ml

用後感：乳霜輕盈絲滑不黏膩，易推快吸收，

搽一次，即感到眼周肌膚水潤柔軟、

填充眼紋，緊緻提升，效果好勁呀！

用咗一星期，眼紋明顯淡咗好多呢！

MOKANN身體護理磨砂膏

用後感：能去除肌膚的老化角質，使肌膚滑不溜手，同時為肌膚帶來微微的芳香，助預防肌膚變得乾燥，紓緩因乾燥而引起的肌膚繃緊、痕癢等刺激現象，性質溫和，正

試用專員：elaine062980

我在選擇護膚用品時會考慮成份天然無藥性為主要因素，咁樣可以安心使用。好多謝TOPick選中我參與試用全天然護膚品牌 ALKMIE 及 MOKANN。如果眼周唔想有紋，好用眼霜對眼部的保養非常重要！ALKMIE 全方位亮眼乳霜，質地輕盈，薄嫩的眼周肌膚也能快速吸收，夠保濕之餘，眼紋明顯減少。至於想皮膚光滑柔軟，就要勤力做好深層清潔去角質。MOKANN 身體護理磨砂膏，帶有清新的蔓越莓香味。使用磨砂膏按摩身體後，皮膚即時光滑柔軟。有咗佢哋，皮膚Keep住Young！

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試用專員：ng man yee

MOKANN 蔓越莓身體護理磨砂膏，開罐後聞到甜甜蔓越莓既味道，濕身後將磨砂膏打圈塗抹身體，由其手踭同膝蓋位置，背脊我用洗澡巾左右拉洗，感覺係覺得有d"笠"既，但係用完，我出奇地覺得皮膚好似有層保護膜咁，手腳皮膚沒咁崩緊，摸落去係光滑左，去左角質層同死皮都白左少少，我覺得冬天用佢更加好，因為真係覺得好滋潤。

ALKMIE全方位亮眼乳霜，感覺有少少粘，質地輕滑，容易推開，而且很快吸收，塗抹係眼上沒有厚重既質感，感覺輕爽滋潤，減低對眼睛既負擔，用左一星期左右，沒有出現油脂粒，眼睛周圍細紋明顯減淡左，黑眼圈既黑色素都淡左少少既。