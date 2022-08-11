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【巨星雲集】亞博館夏季精彩活動浪接浪   聯乘港鐵呈獻「機場快綫47元期間限定優惠」

休閒消費 15:25 2022/08/11

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熱門 李啟言 MIRROR演唱會 超市大搜查 白色強人II 消委會 痞子殿下 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

亞洲國際博覽館（亞博館）於夏季呈獻一系列大型活動。

亞洲國際博覽館（亞博館）於8月12日起至9月底，呈獻一系列雲集本地巨星的大型活動，包括大型音樂會、巨星籃球賽、樂壇頒獎禮、超級購物節，以及大型博覽會。

同時，為配合連串大型活動，亞博館特別聯乘港鐵推出「機場快綫47元期間限定優惠」，讓大家能以超抵優惠價乘搭機場快綫即日來回亞博館，由香港站出發亦只需28分鐘前往會場參與各項活動，締造愉快難忘的體驗。

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亞博館將舉行連串精彩娛樂活動，包括巨星雲集的音樂及體育的活動，其中有852FES Awaken Music Kay Tse x Charmaine Fong 覺醒音樂 方皓玟 x 謝安琪》，兩位樂壇天后首度合作，定必擦出意想不到的火花；《852FES Awaken Festival覺醒文化》一個結合本地音樂、文化、生活及藝術的大型活動，以本地文化為各位帶來文青周末體驗；Katch 優惠平台呈獻《拉闊音樂會 神の拉闊 鄭欣宜 x 盧瀚霆》KKday 遊歷音樂，還有叱咤樂壇Brand New Live生力軍音樂會；第四屆KKBOX香港風雲榜 - TUNE IN HERE、Katch 優惠平台呈獻903 AllStar 籃球賽等等。

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此外，有適合一家大細，集購物及玩樂於一身的大型購物節 – 「2022 工展會購物節」，當中將呈獻4大展區約350個攤位，而喜歡科技或藝術的朋友，亦不能錯過大型會議展覽「亞洲商業科技展Revive Tech Asia」及文化盛會「一帶一路國家文化藝術交流博覽會暨第四屆香港國際藝術及收藏品博覽會」等。

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責任編輯︰陳珈希

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