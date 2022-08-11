【醫生盜竊】醫管局女高層與男骨科醫生涉超巿偷食物　押後9月再訊

▲ 女被告莊慧敏及男被告趙名宇（白衫者）今到九龍城裁判法院應訊。（梁偉榮攝）

醫管局總行政經理莊慧敏涉夥同男骨科醫生，涉於超市偷竊壽司及西瓜等總值約1,600元的食物，同被控1項盜竊罪。案件今（11日）於九龍城裁判法院再訊。被告暫毋須答辯，辯方申請押後以待與律政司商討以其他方式處理案件，署理主任裁判官黃雅茵押後至9月28日再訊，被告續准保釋候訊。

被告為趙名宇（47歲）及莊慧敏（48歲），均報稱醫生，兩人均由同1名外籍大律師代表。辯方申請暫時毋須答辯，押後以待與律政司商討處理案件的方式，控方不反對。裁判官遂將案押後至9月28日再訊，兩被告續准以500元保釋候訊。

控罪指，2人於2022年4月23日，在黃埔花園青樺苑（第5期）地庫1層及地下永旺（香港）百貨有限公司，偷竊1個西瓜、1個蜜瓜、2包布丁、2包藍莓、2包刺身、1包壽司和1包雞，總值1,632.8元，上述物品為永旺（香港）百貨有限公司的財產。

▲ 女被告莊慧敏。（梁偉榮攝）

▲ 男被告趙名宇今。（梁偉榮攝）

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記者：陳曉欣