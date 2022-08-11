【有個閨密叫祖藍】薛凱琪自爆戀愛史　跟王祖藍分享獨居生活

▲ 薛凱琪跟王祖藍分享。（《有個閨密叫祖藍》）

由王祖藍擔任主持、一連八集的綜藝節目《有個閨密叫祖藍》，將於本周日（14日）晚十點半無綫翡翠台播出第三集。

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薛凱琪任嘉賓

第二集嘉賓是與祖藍認識了18年的薛凱琪（Fiona）。

二人除了在「閨密快問快答」中多次展現無敵默契，祖藍還帶Fiona學插花兼為閨密親自下廚煮足11味。

而Fiona在節目中除了大方分享生活近況、初戀歲數、拍拖次數、愛情觀、地獄廚神成長之路、情緒病成因及經歷外，還會大談人生哲理，內容精彩豐富。整個過程中，祖藍與Fiona經常鬥嘴互寸兼鬥講「冷笑話」，氣氛搞笑兼熱鬧。

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▲ （《有個閨密叫祖藍》）

初出道結緣

初出道便與祖藍結緣的Fiona，給予祖藍第一印象是「咩都笑得一餐」，可惜隨著走紅後Fiona開始變得不快樂：「嗰時成日有人跟我，我就覺得其實只係想唱吓歌、拍吓戲，點解會變咗冇咗自己嘅生活？」

祖藍續指與Fiona合作電影《人間喜劇》時已察覺對方有異樣，Fiona坦言當時眼淚完全不受控制，並邊說邊重演當時情況謂：「我會狂喊，但係係冇表情嗰隻，只係眼淚不斷滴落嚟。」

Fiona續指由於情況嚴重，當時要自創「仰天忍淚」方便化妝師化妝，祖藍亦直認至今仍難忘Fiona當年忍淚畫面。Fiona另外還分享了當時情緒出現問題的兩大成因，直指有借戲中怒摑祖藍一幕發洩負能量，並感嘆一切都是「例湯」，到底又是甚麼意思？

▲ （《有個閨密叫祖藍》）

談戀愛史

與Fiona無所不談的祖藍，單刀直入狂Chok對方戀愛史，Fiona亦坦率回應：「我入行17年，點會冇拍過拖。但我每次都會話冇拍，你諗吓分手時幾咁痛，仲要做訪問解釋喎。」

祖藍再追問Fiona「認真拍拖次數」，Fiona先是一本正經謂：「我冇試過散拖，大概拍過四次，有一個兩年，有一個一年…」不過Fiona數數吓，卻忽然撒嬌「拒絕再玩」，場面有趣。

獨居生活

近一年留守北京工作的Fiona，坦言由於之前未試過獨居，故此現時仍未適應獨居生活，除了經常與媽咪Facetime，更化身「動物託兒所」排解寂寞。

而本集閨密任務中，以首個「樣衰」任務最為吸睛，起初帶點猶疑的Fiona，第一時間先問祖藍：「你係咪真係放開懷抱先？」而因為祖藍回了一句：「其實我唔放開個懷抱本身都幾樣衰。」

Fiona即放心晒出動雙手盡情醜化自己，結果成功鍊贏祖藍；不過當Fiona見到自己的毁容程度時，卻又忍不住感嘆謂：「我睇嚟真係好放得開吓。」