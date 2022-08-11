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【珍藏vs垃圾】高達模型超合金棄土瓜灣街頭　網民估值數萬︰有人想離婚？　

親子 13:22 2022/08/11

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有大堆高達模型超合金被棄於土瓜灣街頭。

不少爸爸都是模型迷，家中擺滿珍藏，不過這個興趣最好得到另一半支持，免得引起家庭糾紛。近日有網民於社交平台分享，在土瓜灣街頭發現一堆被棄置的高達模型、超合金等，估計值數萬元，事件引來不少揣測。

最新影片︰

數十盒模型玩具堆疊

該名網民本周一（8日）於facebook群組「HK-TF 變形金剛香港網盟」發帖文，寫道「土瓜灣大屠殺現場直擊報導」。從網民上載的數張相片可見，現場為土瓜灣美景街對面的馬路旁，目測有數十盒模型玩具盒堆疊起來，如同垃圾般被丟棄。當中包括高達模型、超時空要塞超合金、NBA米高佐敦1:6 figure等。

其中一個大帆布袋裝滿散裝的模型玩具，看來比較舊，已經污糟發黃。有多位街坊圍在模型旁執拾，似乎在「尋寶」。網民不忍看到慘況，形容「圖片令人極度不安」、「PG家長指引」，他指「估計可能有師兄離世」。

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模型迷︰男人最痛

帖文引來不少模型迷及網民討論，有港爸認為即使物主離世，家人也不應如此處理遺物，而他已做足準備「教定8歲阿女如何處理我嘅『遺產』」。有網民看過相片後表示，「男人最痛」、「慘無人道」、「有人想離婚？」、「嘩，我睇到有PTSD（創傷後遺症）」、「我估全部加埋都有兩三萬」 。點擊圖片睇更多網民意見︰

    點擊圖片放大
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另外，當日曾到現場的模型迷留言，「其實有盒嗰啲，全部剩係得個架」，實際上只有少數模型。他稱屋主真是掉垃圾，而管理員給他一部分，當日下午2時已清場。他花了5小時清潔，令一件合金模型復活。

而今日（11日）有居於事發附近的街坊指出，「今早問在相入面個女管理員，係吉盒，戶主執屋」。看來已經真相大白，不涉任何夫妻問題及家庭糾紛。

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責任編輯︰王明芳

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