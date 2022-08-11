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【重開設施】西貢戶外康樂中心8月25日重開　明日起可預訂營位

社會 11:57 2022/08/11

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西貢戶外康樂中心8月25日重開，明日起可預訂營位。（康文署網站圖片）

西貢戶外康樂中心早前暫停開放以用作防疫用途。康文署今日（11日）宣布，轄下西貢戶外康樂中心8月25日（星期四）起重新開放，市民可於明日（12日）起使用「康體通」服務（包括櫃枱、網上預訂及自助服務站）預訂營位，即看詳情

康文署指，中心重新開放的主要室內設施包括羽毛球場、乒乓球室、運動攀登設施、門球場、虛擬實境體驗室、卡拉OK室、兒童遊戲室、舞蹈室、桌球枱、美式桌球枱、壁球場及手工藝室等

戶外重新開放設施包括游泳池、射箭場、籃球場、繩網陣、滾軸溜冰場、兒童單車場、兒童遊樂場及長者健身設施等。中心的燒烤區、小型足球場及網球場將暫時關閉。

康文署提醒，市民需要遵守防疫措施，包括使用「安心出行」、量度體溫、符合「疫苗通行證」要求、佩戴口罩、不得進行多於法例指定人數的群組聚集等等。

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責任編輯：李榮忠

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