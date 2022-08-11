【星級幼稚園】黃依汶陳國坤兒子熱門幼稚園畢業　重雙語聽說讀寫全年學費8萬

▲ 黃依汶分享兒子陳真的幼稚園畢業相，陳真看起來已像個小學生。

靚媽黃依汶（前名黃伊汶，Emme）與丈夫「小龍」陳國坤於2014年結婚，育有6歲兒子陳真，一家三口現居複式豪宅，並安排兒子就讀一間熱門連鎖幼稚園。Emme昨日在IG分享兒子的幼稚園畢業相，雖然陳國坤缺席，但Emme特意造了一個丈夫人型figure取代。

陳真轉眼間從幼稚園畢業準備升小學。Emme帶陳真到戶外拍攝畢業相，可見他長得高大，遺傳了父母的身高，看起來已經像個小學生。

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特製爸爸figure影「全家福」

而Emme也悉心打扮，穿上露肩黑色長裙，相當優雅。不過，爸爸陳國坤未能出席，黃伊汶好有心特製一個老公figure公仔拍攝「全家福」，讓老公能以另一姿態參與兒子的重要日子。她在帖文中寫道：

畢業了，感恩這些年都能好好陪著你，畢業照依然有爸爸，仲有最愛嘅Panda。

▲ 黃依汶向囝囝獻吻。（IG圖片）

全心栽培兒子文武雙全

Emme曾接受陳敏之YouTube節目訪問時，透露早於2019年將手錶生意賣盤，全心相夫教子，並栽培兒子學功夫、劍撃、彈琴、畫畫等文武雙全。陳敏之讚揚Emme教子有方，她解釋其育兒方式是從大量育兒書學習，她會儲起一些有道理的文章，去提醒自己正確的育兒方式。

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學之園設8分校 重主題教學

在兒子的教育路上，Emme曾安排兒子讀華德福幼稚園，轉讀連鎖學校學之園幼稚園，是城中家長的熱門之選。2000年創校的學之園現有8間校舍，分別位於青衣、紅磡、大角咀凱帆、大角咀奧運、將軍澳、馬鞍山、鰂魚涌及長沙灣。

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學之園幼稚園迎海校校長張婉雯曾接受TOPick訪問介紹學校課程，學校打造雙語教學環境，PN班的教學語言為粵語及英語，K1至K3設有粵英及普英班。校方重視培養學生的聽說讀寫能力，鼓勵學生閱讀，堂上會做小組討論，教導學生以完整句子作答。K1會做線條練習，K2起學簡單筆順，繼而學配詞等。

學校亦採用主題式教學，鼓勵學生動手做實驗，有助加深他們對知識的理解和掌握，例如K3學生會探索人體器官和身體結構。

教學亦採用以學生為主導的專題研習（Project Approach），每年校方會讓學生提出意見，並投票選出最多人感興趣的主題，例如玩具，除了認識不同玩具種類、懷舊玩具和對待玩具的禮儀與態度外，學生家長也會合力創作玩具，包括彈珠機、摩天輪等。

學之園的升小紀錄良好，畢業生能升讀熱門直私小學包括英華小學、聖保羅男女中學附屬小學、拔萃男書院附屬小學、保良局蔡繼有學校及港大同學會小學等。根據學校網頁資料顯示，現時各分校的學費相若，共繳交12期，K1至K3粵英班每月學費為$6,600、普英班則為$6,900，除了迎海校分別是$6,400及$6,700。

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責任編輯︰王明芳