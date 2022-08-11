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【疫苗研究】全家多次抽血為疫苗研究提供數據　楊證樺年幼兩子勇敢面對拮針

兒童健康 12:40 2022/08/11

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育有2子的無綫演員楊證樺和沈可欣，早前一家四口受邀參加「香港大學兒童及青少年科舉辦青少年及兒童新冠病毒疫苗研究計劃」，提供注射疫苗後的數據，以作醫學研究。

最新影片推介:

參加計劃期間需要多次抽血提供數據，雖然兩子年紀分別只有6歲及3歲，但仍然勇敢面對拮針，相隔差不多半年時間，中期研究結果出爐，楊證樺在社交網高興地分享團隊研究的成果，及與陸俊文醫生、劉宇隆教授的合照。他留言說：

好榮幸我們一家四口能夠參與這次的研究計劃，過程之中一家人都要抽血，尤其是哥哥同細佬非常勇敢，好高興與大家分享團隊研究的成果。

經過團隊研究的努力，本研究的中期研究報告於2022年6月28日已刊登於《自然-通訊》內。

早前楊證樺接受Topick專訪時，表示兩個兒子在參與研究期間身體狀況都好，一樣活潑，當時他強調陸醫生及劉宇隆教授，整個過程講解得好清楚，包括好處及壞處都詳細講解，強調自己身為香港市民會支持。

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責任編輯︰王明芳

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