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【脫離關係】妻子容海恩登報與家翁脫離關係　袁彌昌：若以為家變是想多了

社會 12:24 2022/08/11

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袁彌昌與容海恩在2018年結婚，育有兩名女兒。（葉劉淑儀fb圖片）

保安局8月3日嚴厲譴責袁弓夷、何良懋及梁頌恆等人在海外籌組所謂「香港議會」，涉嫌違反《香港國安法》第22條「顛覆國家政權」罪。其中，袁弓夷為立法會議員容海恩丈夫袁彌昌的父親，亦即是容海恩的家翁。容海恩8月5日在報章刊登脫離爺媳關係的聲明，袁弓夷則回覆自己完全不知道這件事，又指出自己完全不當一回事，（詳情即看【下一頁】）。

容海恩丈夫袁彌昌今日（11日）在報章專欄撰文提及事件，形容其父行事一向驚世駭俗，就算發生甚麼事，作為兒子的早已見怪不怪、習以為常，並指父親在2020年出走時，就早已料到事情會這樣，所以實在沒有甚麼好驚訝的。

他指妻子容海恩登報一事他一早知悉，亦懶得通知父親，因為認為父親了解現時香港建制政治的遊戲規則，「表態是需要的，滅親倒也不必」。他指自己與父親態度相同，對此表示理解，又認為港人亦毋須大驚小怪，「大家若以為袁家發生家變，那實在是想多了。」

袁彌昌認為，真正令人擔心，是寧左勿右的風氣開始出現了，他引例指正如本港沒禁止台灣貨品入口，但一些店家卻主動停止進貨，借此表態表忠，他形容為「比從政者更熱衷玩這種政治伎倆」，形容這種寧左勿右之風一日不除，社會便將繼續政治化下去

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記者：李榮忠

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