【億元私煙】海關躉船檢4200萬支私煙　市值約1.15億元

▲ 海關躉船5貨櫃檢4200萬支私煙，市值約1.15億元。（曾秋文攝）

海關偵破一宗私煙案，拘捕6名男子。

海關海域行動組署理高級督察王芷欣表示，本月5日根據風險評估，發現一艘躉船懷疑進行走私活動，在當日早上10時許，海域行動組人員在昂船洲對開截停該船並搜查，當時船上有6名香港船員，報稱將5個貨櫃運往油麻地卸貨區。海關調查期間船主無法提供貨櫃的資料和文件，而其中三個貨櫃的編號是無效，關員打開貨櫃後發現有不同牌子的未完稅香煙，隨即將6人拘捕。

▲ 海關躉船5貨櫃檢4200萬支私煙。（曾秋文攝）

海關稅收罪案調查科調查主任陳寶田指出，在5個貨櫃內共檢獲4200萬支私煙 ，市值約1.15億元，應課稅值約8000萬元，被捕男子在船上任職船長、水手和吊機手，年齡介乎36至69歲，全部仍被扣查。

本年截至今天，海關共緝獲3.8億支未完稅香煙，總市值10.4億元，應課稅值7.2億元，比去年同期上升53%。

▲ 海關躉船5貨櫃檢4200萬支私煙。（曾秋文攝）

【獨家優惠】限時搶屈臣氏網店購物滿$450減$50折扣碼：https://topick.hket.com/article/3312966/

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：李榮忠