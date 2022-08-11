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【億元私煙】海關躉船檢4200萬支私煙　市值約1.15億元

社會 12:28 2022/08/11

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海關躉船5貨櫃檢4200萬支私煙，市值約1.15億元。（曾秋文攝）

海關偵破一宗私煙案，拘捕6名男子。

海關海域行動組署理高級督察王芷欣表示，本月5日根據風險評估，發現一艘躉船懷疑進行走私活動，在當日早上10時許，海域行動組人員在昂船洲對開截停該船並搜查，當時船上有6名香港船員，報稱將5個貨櫃運往油麻地卸貨區。海關調查期間船主無法提供貨櫃的資料和文件，而其中三個貨櫃的編號是無效，關員打開貨櫃後發現有不同牌子的未完稅香煙，隨即將6人拘捕。

海關躉船5貨櫃檢4200萬支私煙。（曾秋文攝）

海關稅收罪案調查科調查主任陳寶田指出，在5個貨櫃內共檢獲4200萬支私煙 ，市值約1.15億元，應課稅值約8000萬元，被捕男子在船上任職船長、水手和吊機手，年齡介乎36至69歲，全部仍被扣查。

本年截至今天，海關共緝獲3.8億支未完稅香煙，總市值10.4億元，應課稅值7.2億元，比去年同期上升53%。

海關躉船5貨櫃檢4200萬支私煙。（曾秋文攝）

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責任編輯：李榮忠

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