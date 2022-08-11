【眼鏡清潔】日日洗潔精洗眼鏡致鍍膜脫落？　專家教正確洗眼鏡方法

▲ 有網民每天用洗碗精清洗眼鏡，卻發現有脫膜跡象

不少人都有每天清潔眼鏡的習慣，但你又真的懂得如何清潔眼鏡嗎？有網友就在台灣一著名討論區以「眼鏡天天用洗碗精清洗會脫模嗎?」為題，表示看到別人指眼鏡要用洗碗精才乾淨，因此有每天用洗碗精清洗眼鏡的習慣，卻發現眼鏡開始有脫膜的現象，特意發文咨詢有關眼鏡的清潔習慣，「是不是眼鏡不能用洗碗精洗得太頻繁?」帖文引發一眾網友熱議。

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這位網友以「眼鏡天天用洗碗精清洗 會脫模嗎?」為題發文，指網上看到不少人表示「眼鏡要用洗碗精清洗才洗得乾淨」，因此有樣學樣，「可是我天天用洗碗精清洗，發現眼鏡已經有脫模的現象了」事主發現眼鏡表層鍍膜的損傷，立即詢問網友主因是否每天用洗碗精清洗太頻密。

貼文發出後，網友們都對清潔眼鏡的方法有自己見解，其中不少網友認為關鍵在於溫度，另外亦有網友提醒有關眼鏡的使用習慣。

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眼鏡設計師戴美兒（Emily）早前示範了正確的清洗眼鏡方法，她表示清洗眼鏡其實只需使用成分天然、pH值中性的肥皂，混出梘水來清洗便足夠。

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一副骯髒的眼鏡，是沾了面部油脂，只要能清除眼鏡上的油脂及塵埃便足夠。把沾了梘水的眼鏡，以清水淨，再徹底抹乾，即使是金屬框也沒有問題。採用中性pH值的梘水，確保不損鏡片狀態。

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同時特意提醒清潔眼鏡忌用強效清潔劑，Emily 表示昔日不少長輩也會用家用洗潔精來洗眼鏡，可是今天的洗潔精種類、功能繁多，功效太強，以致「一洗不可收拾」。她解釋，

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不管鏡片屬於纖維或玻璃，鏡片上都有鍍膜，以防鏡片刮花，鍍膜被破壞、脫落，鏡片會變成模糊一片，情況嚴重的話，更需換鏡片，因會防礙視綫。

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責任編輯：王明芳