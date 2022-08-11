【夏天煩惱】6大因素易有體臭　醫生：98%患者耳屎濕愛吃辣

炎夏來到，有人會因為容易出汗或身上發出惱人氣味而尷尬，有醫生便指對於一些容易有體臭的體質或習慣，如濕耳垢、濕熱體質、經常吃油炸或辣等，建議輕則可透過除毛、止汗劑、體香膏等來抑制臭味；若症狀嚴重，則可考慮進行手術。

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為什麼有些人的身上髒臭味特別明顯？皮膚科醫師陳昱璁在facebook指，這很大程度與個人體質和生活習慣有關，涉及6大因素。

1.濕耳屎：他引述研究指有臭狐的人，98%的耳屎都是濕的，這與基因有關。

2.傳因素：父母中一人有狐臭，子女就有50%的遺傳機率，如果父母雙方都有，子女約有80%的機率。

3.年齡：青春期後因荷爾蒙刺激而使得汗腺分泌旺盛，加上青春期活動力較高常流汗，因此很多高中生會到皮膚科就診，而症狀於更年期後會減輕。

4.體質：就中醫的角度來說，臭狐與「濕熱」體質有關，「濕」表示身體在排濕、控水功能不佳；「熱」則因工作壓力大、精神緊張、熬夜，身體內熱堆積，肝火旺盛，汗液容易產生。

5.生活習慣：情緒緊張、壓力緊張或荷爾蒙失調；經常攝取刺激性食物，例如油炸、辣、菸酒類等，以及水分攝取量過少。

6.多汗症者：狐臭患者往往伴隨有多汗症，出汗過多。

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陳昱璁表示，情緒緊張、壓力緊張或荷爾蒙失調；經常攝取刺激性食物，例如油炸、辣、菸酒類等，以及水分攝取量過少，也都會導致異味發生；而臭狐患者往往伴隨多汗症，出汗過多。他又指若有輕微狐臭的困擾，不妨先試試一些簡單方法，如保持腋下清爽、使用止汗劑或口服藥物、抑制體味的體香膏，甚至注射肉毒桿菌素。

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責任編輯：羅嘉欣