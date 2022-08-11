【食用安全】內地幼稚園爆食安問題　疑向學生供應腐爛變質食物

▲ 內地幼稚園爆食安問題，疑向學生供應腐爛變質食物。

內地一間幼稚園近日爆食品安全問題，有家長投訴校方給學生吃腐爛、變質的食物，肉類甚至長出蛆蟲。當局目前已成立調查小組，幼稚園負責人亦正接受調查。

綜合內地傳媒報道，山東省招遠市星童幼兒園近日被家長舉報向學生供應變質食物，據網上流傳的片段，有家長到幼稚園查看實情時，發現幼稚園負責人企圖轉移銷毀腐爛食材，他們又於園內發現腐爛的蔬菜、肉類。

有人更於網上貼出照片，聲稱幼稚園供應的肉丸是由肉檔賣剩的淋巴肉製成，亦有人指在幼稚園發現已過期的海底椰。

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事件曝光後，當地政府已成立調查小組跟進，涉事幼稚園的負責人正接受調查，而食品檢測在學生家長全程監督下已完成採樣，並送往兩處機構檢測，預計11日傍晚會有結果。

此外，當局亦追蹤到網傳影片、照片的來源，發現拍攝和提供人員為涉事幼稚園的離職教師和離職廚師，其供稱作為食材的肉類和蔬菜都要經過二次篩檢才能上灶，但照片上的問題食材均未上灶食用，從來沒有做給孩子吃過。

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責任編輯：羅嘉欣