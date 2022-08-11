【痞子殿下】劇情巧合與MIRROR墜屏意外相似　陳瀅狂吊威吔有苦自己知

▲ 劇情咁巧合？

周嘉洛、陳瀅、王灝兒（JW）、朱敏瀚主演的TVB劇集《痞子殿下》近日熱播，成為話題，昨晚（8月10日）播出的《痞子殿下》第8集，講到霍青山（曹永廉飾）為女兒霍小妹（JW飾）舉行比武招親。

而單戀着小妹的裘千刀（朱敏瀚飾）為愛出戰，豈料蠻儀（陳瀅飾）為助小妹拒愛，竟然女扮男裝參賽，黐上假鬍鬚的陳瀅與一眾高手過招，有型又吸睛。

經過一輪混戰，武林高手「成親王」突然殺到擊退眾人，阿四（周嘉洛飾）情急之下衝上台救小妹，誤打誤撞之下竟然勝出比賽。

朱敏瀚（朱仔）在劇中武功麻麻，但勝在「走佬」技術一流，他以「破地獄」步法閃避攻擊，更轉到頭暈差點跌出擂台，場面搞笑。

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朱仔成吊神 陳瀅JW累到爆喊

朱仔日前在社交網上載吊威吔花絮片，片中朱仔一邊在穿吊威吔裝備、一邊搞笑吟詩：「日吊夜吊，廠吊完外景吊，天晴吊陰天吊，落雨都要吊。」網友睇完片段都戥朱仔辛苦，並搞笑留言：「你已經成為吊神」。

4位主角周嘉洛、陳瀅、JW及朱仔拍攝該場比武招親十分辛苦，首次拍古裝的陳瀅受訪時笑言雖然喜歡吊威吔兼「郁嚟郁去」。

但她亦直言難頂拍攝時酷熱天氣：「記得有一次廠景接外景再接廠景咁吊威吔，嗰次真係攰到喊出嚟，最神奇係同一時間JW都喺附近喊緊，我哋攬住喊話：『好辛苦呀！』」JW則謂是首次體驗吊威吔：「吊威吔嗰啲位真係會瘀，同埋係好攰。」

其實比武招親場口還加插了不少現代元素，包括周嘉洛擔任評述員講解戰況、專人現場手語傳譯及參賽者後台訪問等，瘋狂指數爆錶！打鬥畫面處理亦同樣認真，加入了大量特效如閃電、火焰等，「成親王」出場時更有龍捲風伴隨，畫面甚有打機Feel。

▲ 陳瀅女扮男裝嘅造型都幾有型靚仔。

巧合與MIRROR演唱會意外相似

在昨晚一集中，眾人於台上比試，期間張頴康為協助上台作賽的朱敏瀚，於台下發動投擲攻勢，將貨物射上台幫忙攻擊其他對手，於是出現重物在台上從天而降擊中人的畫面，這與MIRROR演唱會意外一刻非常相似。

不過該劇早於去年7月拍攝，因此TVB絕非刻意安排此情節，只是播出時剛遇上演唱會事故發生不久，令人有所聯想。

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