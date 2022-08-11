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【呢鋪開乜︰開壇】倪嘉雯爆心儀男仕類型擺陣催桃花　蘇民峰話鹹濕有樣睇嘴唇藏密碼

娛樂 14:50 2022/08/11

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無綫J2 82台今晚（8月11日）9點半有蘇民峰跟4位後生仔女一起主持的節目《呢鋪開乜︰開壇》，解答風水命理疑難。今晚主題講到「夜蒲」， 蘇師傅教觀眾在初次見面時，如何從面相看到一個人的心性。

配合「夜蒲」主題，節目開始調酒師為各人送上雞尾酒，講到夜蒲由蘇師傅第一代計起，到陳國麟（Doniven）第二代，倪嘉雯（Carmen）、陳若思（Amber）及杜穎珊（Sandy）已經算是第三代。蘇師傅憶當年最常光顧的，是位於中環德己立街的DD（Disco Disco），可謂年代久遠。

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講完歷史蘇師傅開始教如何「相人」，更直言原來鹹濕有樣睇，就是看對方的嘴唇。他指上唇主感情、下唇主情慾，原來嘴唇還暗藏其他密碼，可以看出一個人是否夠大膽。

蘇師傅又忠告在場女士，有一種長相的男士，千萬不要認識︰「唔好識嘴歪嘅男仔，10句信得1句，無句真！牙齒牙疏嘅講嘢誇張，仲會通街唱，做男女朋友就唔好。」

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Carmen透露喜歡有幽默感的男士，更請教蘇師傅如何從外貌判斷。蘇師傅則指幽默感比較難睇，他提議Carmen可以找一個上唇薄和翹的男仔，至少口齒伶俐，不會唱通街。

講到催旺人緣行桃花運，蘇師傅表示2022年桃花位在正北方，最簡單做法是在家居正北方，放一杯水加一個音樂盒就可以︰「個音樂盒間唔中播音樂就得，唔駛長播。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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