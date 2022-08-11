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【黃Viu劇集】少時「腿精擔當」晒逆天美腿　崔秀英低醣飲食保名模身材

娛樂 13:00 2022/08/11

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秀英有份參演的《說出你的願望》已經上架

今個八月，「黃Viu煲劇平台」推出三套韓劇，除古裝劇《朝鮮精神科醫師劉世豐》以及原創漫改韓劇《今日的網漫》外，還有「韓劇男神」池昌旭、崔秀英和成東鎰主演劇《說出你的願望》亦已於昨晚（8月10日）上線。

最新影片推介：Ben Sir+孫慧蓮專訪

女團「少女時代」出身的崔秀英在韓劇《說出你的願望》飾演性格樂觀的護士徐妍珠，秀英隱藏在制服下的一雙長腿同樣讓人目不轉睛！

貴為少時的「腿精擔當」，秀英擁有一雙長達107cm的逆天美腿，被網民封為「被女團耽誤的模特兒」。

其實秀英曾經歷漫長的鍛練期卻無法成功增肌，因此她特地透過低醣飲食來降低碳水化合物的攝取量，例如以豆腐麵取代意大利粉、自製不加麵粉（轉用杏仁粉）的香蕉巧克力蛋糕。

另外，平日她亦會以紅薯、薯仔炒磨菇、牛排或者雞肉搭配豆腐作為主餐，既能吸收豐富的蛋白質，又可以減輕身體負擔。

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瑜伽美化身體線條

為維持身材和穩定膚況，秀英早已戒吃甜品多年，高糖份的蛋糕、巧克力等零食她都敬而遠之，力求將體內糖分降到最低，讓皮膚變得更為透亮，也不會容易冒油及產生粉刺！

去年秀英更透過個人YouTube頻道公開運動餐單，可見她主要透過弓步、單腳硬舉等動作來鍛鍊下半身，亦會利用瑜伽喚醒深層肌肉，塑造身體線條。

少女時代將於本月推出全新專輯，引發全球期待！（崔秀英Instagram圖片）

撰文 : TOPick柴犬出動

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