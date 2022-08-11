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【非法性交】涉與女童非法性交　3警員准保釋待轉介區院處理

社會 12:45 2022/08/11

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被告姚燕武（白衫）。（梁錦麟攝）

3名休班男警涉與1名未成年少女非法性交及口交，並拍攝對方裸照，女童向社工求助後揭發事件。3名涉案警員被控與年齡在16歲以下的兒童非法性交及製作兒童色情物品罪等共10罪。3宗案件今（11日）於沙田裁判法院提堂，被告暫毋須答辯，裁判官應控方申請將案件押後至10月7日再訊，以待控方準備區域法院轉介文件，3人准保釋候訊。

3案被告為姚燕武（27歲）、賴子樑（26歲）及吳星熠（26歲），均報稱任職公務員。

姚被控2項向年齡在16歲以下的兒童作出嚴重猥褻作為罪、1項煽惑年齡在16歲以下的兒童與他或向他作出嚴重猥褻作為罪及1項與年齡在16歲以下的兒童非法性交罪。

控罪指，姚於2021年9月30日，在香港煽惑未滿16歲的女童X，與他或向他做出嚴重猥褻行為。姚另於2021年1月1日至2022年2月15日，在荃灣大河道翠園賓館，兩度與或向X作出嚴重猥褻行為，即口交，以及與X非法性交。

被告賴子樑。（梁錦麟攝）

賴被控1項企圖與年齡在16歲以下的兒童非法性交罪及1項製作兒童色情物品罪。控罪指，賴於2021年12月1日，在在沙田帝逸酒店一房間內，企圖與X非法性交，以及用手機製作了包含兒童色情內容的1張圖片及1段影片。

被告吳星熠。（梁錦麟攝）

吳被控2項向年齡在16歲以下的兒童作出嚴重猥褻作為罪、1項與年齡在16歲以下的兒童非法性交罪及1項製作兒童色情物品罪。

控罪指，吳於2021年11月24日及2022年1月17日，兩度在港與或向X出嚴重猥褻行為，以及於2021年12月25日在香港與X非法性交，以及用手機製作了包含兒童色情內容的4張圖片 。

3名被告暫毋須答辯，控方申請將案件押後，以待準備區院轉介文件，控方不反對3人保釋。裁判官將3案押後至10月7日再訊，並批准3人以現金8,000元保釋，其間不得接觸控方證人，不得離開香港等。

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記者：梁錦麟

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