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【棄養寵物】狠心主人為BB棄養19歲老貓　網民炮轟: 不知所謂無人性

休閒消費 13:00 2022/08/11

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19歲貓婆婆慘遭棄養。

飼養寵物就要肩負照顧牠一生的責任，即使遇到任何困難都不應該棄養。香港拯救貓狗協會早前在社交平台發文指，最近接收到一宗19歲貓婆婆遭棄養個案。

事緣因前主人稱怕貓貓對嬰兒造成影響而選擇棄養。帖文一出，即引來網民高度關注及熱議，更大鬧前主人「不知所謂，無人性」、「對貓貓的傷害太大，棄養可恥」。

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香港拯救貓狗協會在專頁發文指，19歲家貓Milk身體健康又平易近人。不過，前主人稱家中迎來新生兒，擔心貓貓會影響家中新生嬰兒，選擇棄養。

Milk十多年來都係同人類居住，有家嘅貓婆婆，健康無大病，好乖又親人親貓。但前主人因家中新添一位BB成員，怕影響到BB而棄養。

義工指Milk在抵達貓舍後處於神情落寞狀態，拒絕進食。(圖片來源:香港拯救貓狗協會)

文中指出，Milk在抵達貓舍後處於神情落寞狀態，更拒絕進食，令義工擔心Milk會因環境改變而引發疾病，希望盡快讓牠平伏情緒。

Milk嚟到貓舍頭幾日都唔太食嘢，神情落寞，悶悶不樂咁瑟縮一角，彷彿懺悔緊自已唔乖而被遺棄。我哋首要幫貓婆婆盡快安靜落嚟，適應貓舍生活，以免一時間迎來咁大嘅轉變引發疾病。

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經過連日來悉心照顧後，義工指Milk開始願意進食及飲水，但仍「成日頭耷耷，唔願意望到人咁」。又指因Milk面對巨大轉變，即使是人類都會一時難以適應。

最新消息: 協會指Milk已獲安排至暫托家庭照顧，並希望它能夠盡快走出傷痛。

網民炮轟: 無人性，對貓貓一點感情也沒有

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帖文一出後，隨即引來大班網民留言。有網民怒罵前主人「太狠心，前主人必有惡報」; 亦有網民擔心貓貓心理狀況「佢嘅眼神充滿哀傷，希望貓貓餘生可以再享受被愛，得到幸福」;又有網民指懷孕和養貓沒衝突「我大肚直至到生完，一直有貓狗陪伴。2個仔牛高馬大，不知幾健康」。

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責任編緝：張懿慧

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