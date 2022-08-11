【校長專欄】奪全港micro:bit模型氣墊船比賽總冠軍   陳南昌校長：做夢也沒有想過

▲ 全港micro:bit模型氣墊船比賽，同學奪得全場總冠軍。

國家主席習近平7.1訪港的講話，指港人希望「孩子的教育更好一些」。要裝備年輕人擁有21世紀所需能力，當中不能缺少大力推動STEM教育，讓學生從容迎接未來以科技主導的世界。

學校一直致力發展STEM教育，除了校內的STEM Week，STEM Day外，單是本年度，已協辦了兩個大型校際比賽，也剛在教育局向其他學校簡介了「校園土沉香保育STEAM計劃」，目標是建立校園大數據庫。

協辦比賽，辛苦工友整天也在幫忙搬搬抬抬，好處是可以訓練學生擔任不同服務崗位，讓同學參與接待來賓。上週末剛協辦的全港micro:bit模型氣墊船比賽，同學竟然在參與的23 間中學60隊參賽隊伍中，奪得全場總冠軍！

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我用上「竟然」二字，並不是小看同學，而是從沒想過，在名校林立的比賽中，自己竟有機會把獎座直接頒予自己的學生！那種激動，不能言喻。帶隊的創意科技科科主任馬基鏗老師，更是眼泛淚光。

馬基鏗老師一直只是希望同學有機會參與比賽，感受競賽氣氛，並由參賽同學向其他同學帶出「科技很有趣」這個訊息，也沒有想過可以贏得冠軍。全場最冷靜的反而是我們三位參賽的中二同學。三位同學各有所長，林志信是運動代表;何軍麒懂得編程;李錦成則喜歡機械設計。

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三位同學，真的完全發揮了STEM教育中希望學生得到的創意、解難能力。更難得的是，我在比賽中看到他們的堅毅和鬥志。在「救援任務競賽」中，學生需要駕駛氣墊船前往不同的救援點，獲得的分數將會按照其駕駛難度而區分，好些救援點更是設計得凹凸不平，稍有不慎船隻就會被困。

看著學生先是輕鬆穿梭多個救援點，要衝線了，船隻卻失控至前後倒轉，當我只懂在心裏大喊不妙，駕駛員已情急智生轉「後波」以船尾衝線。馬sir也驚嘆道：「叻仔！真靈活，不愧為手球校隊代表！」

在致勝關鍵的「負重挑戰賽」中，同學為了爭取分數，在船上盡加法碼，可氣墊船竟在駛至終點前約3厘米突然停了下來。要是未能完成賽事，定必失分不少，只見駕駛員牢牢握著推進桿，奇蹟果然發生在肯堅持的人身上，氣墊船竟再次移動，在最後數秒駛至終點。

在比賽中，同學的表現確是值得讚賞，事實上，他們也跟老師於比賽前也花了不少時間研究、設計氣墊船，也在模擬練習場用心練習。香港各式名校林立，我們一直不是外界眼中的「名校」，但每位同學的進步、成就，也都是老師的驕傲，也都是老師工作上最大的鼓勵。願同學在老師的帶領下，繼續透過各類STEM比賽及活動，發揮自己最大的潛能！

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