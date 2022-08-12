【美食速報】日式餐廳聯乘推夏日祭餐單　$698嘆六8道和洋料理

▲ 兩間日式餐廳推出夏日祭菜單。（圖片由品牌提供）

夏日炎炎，日式料理ToriHachi連同日本食府T8共同呈獻全新夏日祭餐單，由即日起至8月31日結合新派及傳統美食。ToriHachi 以和洋合一的烹調美食，當中更包括自家製夏日消暑甜品。T8則以傳統鐵板燒製作出一系列夏日海鮮美食，選用世界各地的海產，讓大家不能親身飛往日本，都可以感受夏日祭典氣氛及美食。

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ToriHachi的夏日祭餐單包括選取來自北陸的烏賊、爽口彈牙，再配上莎莎醬，醬汁含有手指橘、菠蘿、洋蔥、香草、 橄欖油，酸酸甜甜。另一必試推介西班牙紅蝦配搭北海道海膽，以醬油果凍包裹著紅蝦及北海道帆立貝刺身，配搭酸種多士。

甜品方面有北海道粟米雪糕、湯葉。餐廳指自家製的粟米雪糕以北海道 3.6 牛乳製成，以日本豆漿混合湯葉煮成豆味的濃汁，拌以珍珠米炸成的焦糖脆脆，夾雜不同層次的口感，製作出清新夏日甜品。

T8的夏日祭餐單則選用世界各地海鮮，分別有日本三重縣的蠑螺，肉質爽口彈牙，以壺燒方法最常見，直接將整個蠑螺加熱，螺肉吸收海水精華。鐵板燒蟶子王用上蘇格蘭的蟶子王，爽脆彈牙。而鐵板燒斑馬瀨尿蝦則用上菲律賓的斑馬瀨尿蝦，鐵板香煎後，會灑上烏魚子粉。

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責任編緝：蕭雅文