【兒童換牙】6歲進入換牙期　男童食蘋果意外脫掉門牙

▲ 有家長分享兒子食蘋果脫掉乳齒門牙，網民認為又一拔牙神器。

6歲小朋友開始進入換牙時期，遠古有一條線為古法脫乳齒，現代不少人都會徒手脫乳齒，不過最近有台灣家長分享了兒子用蘋果脫門牙，網民大讚蘋果是拔牙神器，「原來蘋果還有這種功能，太方便了⋯⋯⋯⋯」

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該名家長在facebook的爆廢公社發帖分享，上載了三張有趣相片，其中一張是一對乳齒門牙插在一個蘋果上，另外兩張相片則是男童成功脫掉門牙的相片，男童非常之可愛，並附上簡單一句「孩子辛苦了…」。

貼文一出，即引起網民熱議，不少網民覺得蘋果太厲害，想換牙可以吃蘋果拔牙法，「牙齒在搖的時候 吃蘋果就好了」、「阿一的蘋果有這功能嗎？」、「此後都會有蘋果恐懼症」。

衛生署︰不一定要拔掉鬆動乳齒

根據衛生署資料顯示，小朋友約於5至6歲開始換牙，若下頜的恆門牙在乳門牙背後長出，形成重疊牙。一般來說，乳齒會因為牙根收縮而變得鬆動，跟着自然脫落，這是正常現象，不會影響恆齒的生長，所以不一定要拔掉鬆動的乳齒，而恆齒會在幾個月內在這空位自然長出。

另外，換牙時間遲與早因人而異，即使與同齡孩子比較，相差一年也算正常。

牙醫︰媽媽動手剥牙難控制力度

TOPick記者曾請教牙齒矯正科專科醫生杜銀發，了解自行動手剝牙的問題。杜醫生建議家長應帶子女先徵詢牙醫意見，因小朋友換牙時可能出現問題，例如不夠位出牙，或後面2隻乳齒未脫，前面2隻恆齒已長出，同時出現4隻牙。

由媽媽動手剥牙的話，媽媽難以控制力度，「牙冠連住牙肉，牙腳連住牙骨」，如果用力扯脫牙齒不慎，有機會傷及牙肉，引致流血，亦有機會部分令乳齒牙腳殘留在牙牀骨，引起發炎等問題。

7歲應先接受牙齒評估

香港矯齒學會亦建議，7歲兒童應接受牙齒評估，以了解兒童牙齒會否太擁擠、太大隻、上顎骨及下顎骨是否配合等問題，從而作出適當的治療，令換牙期更順利。

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責任編輯：王明芳