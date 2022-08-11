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【親子好去處】大埔東昌街體育館8月中啟用　設兒童遊戲室+草地滾球場

親子好去處 17:44 2022/08/11

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熱門 李啟言 MIRROR演唱會 超市大搜查 白色強人II 消委會 痞子殿下 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

又多個地方可以放電喇！

大埔居民又有好去處！佔地總面積約9,400呎的大埔東昌街體育館將於8月15日起正式啟用，屬區內第6個室內體育館。館內設施有兩個籃球場，或兩個排球場，或八個羽毛球場之用，其中籃球場將於籃球架工程完成後開放使用；還有兩個多用途活動室及有兒童遊戲室，而最令人驚喜是及室內草地滾球場。市民由即日起已經可以在「康體通」網上預訂東昌街體育館的收費設施。

大埔東昌街體育館8月中啟用。

另外，健身室則預計於明年初投入服務，位於大樓1樓的東昌街游泳池預計將於8月22日投入服務，將會是區內首個設有暖水供應的室內泳池，其中設施包括一個25米乘25米的訓練池、一個25米乘10米的習泳池，以及一個按摩池，以後大埔街坊又多個做運動好去處！

最新影片推介:


大埔東昌街體育館


開放時間：7am至11pm


*每月的第一和第三個星期四9am至3pm暫停開放，以進行定期保養。
地址：大埔東昌街25號大埔東昌街康體大樓地下及3樓

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責任編輯︰王明芳

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