  • 27°C
香港時間 : 2022811日 (週四) 15:36
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 李啟言 MIRROR演唱會 超市大搜查 白色強人II 消委會 痞子殿下 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【紅館演唱會】90歲胡楓下月開騷減舞台機關　修哥從不進補靠4招秘訣養生

娛樂 14:23 2022/08/11

分享：

分享：

熱門 李啟言 MIRROR演唱會 超市大搜查 白色強人II 消委會 痞子殿下 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

90歲胡楓下月紅館開騷，再創最年長歌手紅館開騷紀錄。

現年90歲的胡楓，將於9月10日在紅館舉辦《修哥90迎金秋無限楓騷演唱會》，主辦商寶輝娛樂執行董事謝嘉豪表示，因應康文署的最新演出指引，暫時將會影響部分機械或懸掛在半空的一些燈飾裝置，以及把不必要的舞台機關刪除。

謝嘉豪透露：「屆時演唱會只會保留一台升降台，主要給修哥使用，其他嘉賓出場不一定要使用升降台，可安排在舞台兩側進出。因今次舞台是三面台設計，我們特別找來為張學友巡唱負責燈光的團隊處理，原本懸掛於台上的燈飾位置，會往後移至舞台後方邊緣位置，確保台上所有表演者包括舞蹈員及樂手的安全，同時保留華麗感覺的舞台效果。」

因為胡楓已屆90歲，故製作單位特別注舞台每樣設計，確保安全。「今次是修哥以90歲高齡破紀錄第五度踏上紅館，我們花了不少預算在製作上，包括由杜自持負責音樂、陳華國負責服裝，以及 Sunny Chan負責舞蹈編排，他們都是行內數一數二的大師級人馬，希望就算沒有特殊裝置，依舊能把最好的音樂、服裝和舞蹈帶給觀眾。」

【再破紀錄】90歲胡楓第五度開紅館騷　修哥體貼觀眾過中秋提早下午開場

積極籌備個唱

正在為個唱積極籌備的修哥，近日為登台戰衣試身，他試穿了當天出場的粉紅戰衣，對鏡跳舞擺甫士，十分醒神。好友陳淑芬也有前來探班，更親自為修哥整理煲呔，非常貼心。

修哥接受TVB娛樂新聞台訪問時，表示自己一直有練歌，經常一邊行路一邊唱歌，已成為其生活習慣。他更為大家送上養生小貼士：「聽聞唱歌可以令人長壽，唔鍾意唱歌都好，唱幾句，日日咁唱會長壽啲。」

可是修哥早前不慎意外弄傷膝蓋，幸好已無大礙，他親自報平安更即場示範提腿表示：「冇事！冇事！」向觀眾派定心丸。

《修哥90迎金秋。無限楓騷演唱會》於9月10日假紅館舉行。

長壽秘訣

年屆90歲的修哥生活安穩，兒孫成群，仍然投入演藝工作，包括拍劇、旅遊節目、綜藝節目嘉賓等，工作量甚多，少點精力也不行。除了唱歌有助長壽之外，修哥還有獨門養生秘訣，不用花一塊錢就能達到進補效果！

修哥從來沒有進補，但依然中氣十足、神采飛揚。他曾接受TOPick訪問時分享養生秘訣，表示約22歲時，見到一位中年人由需要別人攙扶才能慢慢行走，持之以恆不斷走路，到最後能夠健步如飛，他才發現行路的益處。

自此，他無論在片場或家中都會走來走去，養成每天行路習慣，還有做柔軟體操。近日再醒多個小貼士，邊行邊唱歌能使人長壽。

    點擊圖片放大
    +10
    +9

從不進補

至於飲食方面，修哥吃得清淡簡單，多菜少肉：「通常一碟瓜、一碟菜，或者蒸雞、蒸瘦肉。主要是少油少糖少鹽。同家人出外食飯，我都會食得節制；在公司，我就會在餐廳食沙律。我無論食自助餐抑或打邊爐，主要係食菜。紅肉白肉都會食，只是分量減少一點。」

他還會喝清潤湯水，如節瓜瘦肉湯、西洋菜陳腎湯、蓮藕湯等，反而沒有喝補湯。另一個小習慣，他每朝起床都會喝一杯暖開水清腸胃。

除健康生活習慣，「開心」更是養生最好的秘方。笑容常掛，修哥快樂之道其實很簡單：「我是個很無所謂的人，每件事也不太介懷。其實，有健康就有快樂。」

最新影片推介：

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【曾江離世】曾江由黑白片小生到實力派　演活堅叔+東邪+龍探長+陸國榮
17:08 2022/04/27
【曾江離世】曾江由黑白片小生到實力派　演活堅叔+東邪+龍探長+陸國榮
【童時愛上你】高海寧挑戰演技演智商8歲女總裁　張振朗演毒舌KOL與展鵬爭女
12:13 2022/06/22
【童時愛上你】高海寧挑戰演技演智商8歲女總裁　張振朗演毒舌KOL與展鵬爭女
【童時愛上你】袁文傑胡楓傾波經培養默契　倪嘉雯驚喜「閃現」化身新聞之花
11:50 2022/07/14
【童時愛上你】袁文傑胡楓傾波經培養默契　倪嘉雯驚喜「閃現」化身新聞之花
【明星理財】于洋加國享福六字真言贈娛圈後輩　憶當年一齣片酬可買佐敦文英樓兩單位
17:04 2022/07/21
【明星理財】于洋加國享福六字真言贈娛圈後輩　憶當年一齣片酬可買佐敦文英樓兩單位
【再破紀錄】90歲胡楓第五度開紅館騷　修哥體貼觀眾過中秋提早下午開場
17:13 2022/07/26
【再破紀錄】90歲胡楓第五度開紅館騷　修哥體貼觀眾過中秋提早下午開場

你可能感興趣

【曾江離世】曾江由黑白片小生到實力派　演活堅叔+東邪+龍探長+陸國榮
17:08 2022/04/27
【曾江離世】曾江由黑白片小生到實力派　演活堅叔+東邪+龍探長+陸國榮
【童時愛上你】高海寧挑戰演技演智商8歲女總裁　張振朗演毒舌KOL與展鵬爭女
12:13 2022/06/22
【童時愛上你】高海寧挑戰演技演智商8歲女總裁　張振朗演毒舌KOL與展鵬爭女
【童時愛上你】袁文傑胡楓傾波經培養默契　倪嘉雯驚喜「閃現」化身新聞之花
11:50 2022/07/14
【童時愛上你】袁文傑胡楓傾波經培養默契　倪嘉雯驚喜「閃現」化身新聞之花
胡楓 娛樂人物職業 演員 娛樂行業 演唱會 正能量 歌手 養生 TVB

最高瀏覽

【月經迷思】經期不適吃止痛藥後熟睡　女生醒來驚見下體變蟻巢【附醫生解釋】
12:18 2022/08/10
【月經迷思】經期不適吃止痛藥後熟睡　女生醒來驚見下體變蟻巢【附醫生解釋】
【猴痘病毒】33歲亞裔男子感染猴痘誤以為濕疹　六度遭誤診全身急速擴散紅疹險失明
13:19 2022/08/10
【猴痘病毒】33歲亞裔男子感染猴痘誤以為濕疹　六度遭誤診全身急速擴散紅疹險失明
【MIRROR演唱會】COLLAR成員So Ching轉發帖文　爆seed控訴ViuTV
16:58 2022/08/10
【MIRROR演唱會】COLLAR成員So Ching轉發帖文　爆seed控訴ViuTV