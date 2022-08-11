【紅館演唱會】90歲胡楓下月開騷減舞台機關　修哥從不進補靠4招秘訣養生

▲ 90歲胡楓下月紅館開騷，再創最年長歌手紅館開騷紀錄。

現年90歲的胡楓，將於9月10日在紅館舉辦《修哥90迎金秋無限楓騷演唱會》，主辦商寶輝娛樂執行董事謝嘉豪表示，因應康文署的最新演出指引，暫時將會影響部分機械或懸掛在半空的一些燈飾裝置，以及把不必要的舞台機關刪除。

謝嘉豪透露：「屆時演唱會只會保留一台升降台，主要給修哥使用，其他嘉賓出場不一定要使用升降台，可安排在舞台兩側進出。因今次舞台是三面台設計，我們特別找來為張學友巡唱負責燈光的團隊處理，原本懸掛於台上的燈飾位置，會往後移至舞台後方邊緣位置，確保台上所有表演者包括舞蹈員及樂手的安全，同時保留華麗感覺的舞台效果。」

因為胡楓已屆90歲，故製作單位特別注舞台每樣設計，確保安全。「今次是修哥以90歲高齡破紀錄第五度踏上紅館，我們花了不少預算在製作上，包括由杜自持負責音樂、陳華國負責服裝，以及 Sunny Chan負責舞蹈編排，他們都是行內數一數二的大師級人馬，希望就算沒有特殊裝置，依舊能把最好的音樂、服裝和舞蹈帶給觀眾。」

【再破紀錄】90歲胡楓第五度開紅館騷 修哥體貼觀眾過中秋提早下午開場

積極籌備個唱

正在為個唱積極籌備的修哥，近日為登台戰衣試身，他試穿了當天出場的粉紅戰衣，對鏡跳舞擺甫士，十分醒神。好友陳淑芬也有前來探班，更親自為修哥整理煲呔，非常貼心。

修哥接受TVB娛樂新聞台訪問時，表示自己一直有練歌，經常一邊行路一邊唱歌，已成為其生活習慣。他更為大家送上養生小貼士：「聽聞唱歌可以令人長壽，唔鍾意唱歌都好，唱幾句，日日咁唱會長壽啲。」

可是修哥早前不慎意外弄傷膝蓋，幸好已無大礙，他親自報平安更即場示範提腿表示：「冇事！冇事！」向觀眾派定心丸。

▲ 《修哥90迎金秋。無限楓騷演唱會》於9月10日假紅館舉行。

長壽秘訣

年屆90歲的修哥生活安穩，兒孫成群，仍然投入演藝工作，包括拍劇、旅遊節目、綜藝節目嘉賓等，工作量甚多，少點精力也不行。除了唱歌有助長壽之外，修哥還有獨門養生秘訣，不用花一塊錢就能達到進補效果！

修哥從來沒有進補，但依然中氣十足、神采飛揚。他曾接受TOPick訪問時分享養生秘訣，表示約22歲時，見到一位中年人由需要別人攙扶才能慢慢行走，持之以恆不斷走路，到最後能夠健步如飛，他才發現行路的益處。

自此，他無論在片場或家中都會走來走去，養成每天行路習慣，還有做柔軟體操。近日再醒多個小貼士，邊行邊唱歌能使人長壽。

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從不進補

至於飲食方面，修哥吃得清淡簡單，多菜少肉：「通常一碟瓜、一碟菜，或者蒸雞、蒸瘦肉。主要是少油少糖少鹽。同家人出外食飯，我都會食得節制；在公司，我就會在餐廳食沙律。我無論食自助餐抑或打邊爐，主要係食菜。紅肉白肉都會食，只是分量減少一點。」

他還會喝清潤湯水，如節瓜瘦肉湯、西洋菜陳腎湯、蓮藕湯等，反而沒有喝補湯。另一個小習慣，他每朝起床都會喝一杯暖開水清腸胃。

除健康生活習慣，「開心」更是養生最好的秘方。笑容常掛，修哥快樂之道其實很簡單：「我是個很無所謂的人，每件事也不太介懷。其實，有健康就有快樂。」

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