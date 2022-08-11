【我是現場】跟陳柏宇分享第一次心情　王嘉儀好奇：Jason點解咁大聲？

▲ 陳柏宇王嘉儀將合作音樂會。

以新世代歌手互相交流為重點的「我是現場」音樂會系列，將在8月27日舉行的第五擊演出，便由隱世歌手陳柏宇（Jason）聯乘型格唱作人王嘉儀（Sophy）首度同台合作，由《超級巨聲》出身的Sophy，今次就藉著演出機會，不斷向「前輩」Jason請教演出心得。

陳柏宇公認唱功了得，而王嘉儀近年亦以能寫能唱的實力，備受認同，二人首次開騷，雖然之前並不認識，已互相期待有不少火花。

J：陳柏宇 S：王嘉儀

J：我都是透過她的歌曲去初步了解她，覺得她會會一個對自己音樂好有想法的女孩子。

S：以往都在樂壇頒獎禮上見過他，好記得有一年他拿「我最喜愛的男歌手」一獎，Jason致謝辭時是叫觀眾投其他歌手，等大家可以一齊拿獎，我就覺得這個人好好，亦好難忘。

▲ 二人首度合作。（攝影：eric）

常跟新人合作

J：其實我一直都喜歡同新人合作，之前曾跟Novel Fergus、Kiri T、Serrini等合作，每次都有新體驗，相信今次不例外，不過好多人問我們會唱甚麼歌，有時會想不如反轉別人期望，我們今次就不唱歌跳舞，而是表演talk show，還要沒劇本，上台就爆肚兩小時。

S：很久以前我都試過翻唱男歌手的歌，但這是第一次同前輩同台，也要去一個新場地，我很喜歡沉浸式的演出，全個人進入那個世界，也很著重燈光、視覺，我是一個在甚麼場地都喜歡唱歌的人，叫我一直站著唱也可以。

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J：我上過紅館，也去過細場，曾經以為較喜歡後者，其實發現不是台的大小，而是觀眾和個台的形式，有些台好細，但有主題、裝置，就可以讓我投入，我注重不止是表演，更喜歡是成演出一部分。

S：今次最最好奇，是細場跟大場演出有何分別？丹田聲音如何運用？Jason連平時講話聲音都很響亮，所以有好多事想請教他。（Jason即滔滔不絕講解很多舞台和錄音表演技巧）

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談到第一次的演出經驗，Jason和王嘉儀各有不同體會。

J：我對那些第一次通常沒太大感覺，如第一首派台歌，都不太記得心情，因為自己控制不到（成績），就不會放在心上，反而第一次演出就好記得，是參予電台的OB 騷（戶外表演），緊張到不得了。

S：我好記得第一次去新城頒獎禮，因是首次出席這種場合，又有一段跟其他歌手大合唱環節，當時沒有戴ear mon，自己好想投入，但現場聲音又令我做不，所以在不同場合表演都有不同經驗，自己還有很多事要學。反而16歲參加《超級巨聲》時，有天不怕地不怕的勇敢，又是唱自己的歌，故沒有很驚。

記者：Jason平時有看歌唱比賽嗎？有沒人找你當導師？

J：間中有看，好看的就看。好像也有人找過我做導師之類，但自己未想到如何做，故沒有成事。其實做唱片監製都有興趣，但怕自己未有資格，但有時聽到其他人的歌，又會想自己可以怎樣唱，可是擔心自己去做，又害怕效果不完美，所以相信自己暫時還是唱歌較好。

記者：區家歷

服裝： Public Tokyo, N.HOOLYWOOD（陳柏宇）、Manuri from FARFETCH 、Emphasis Jewellery（王嘉儀）

造型：Kay Pang（陳柏宇）

髮型 : Aki@The Attic（陳柏宇）、Toyo（王嘉儀）

化粧：Jessica Chan（陳柏宇）、Hana Ho @ Hana Makeup Studio（王嘉儀）