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【夏蕙BB】黃夏蕙移民離港定居美國　寄語港人有能力就去幫助別人

社會 14:14 2022/08/11

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黃夏蕙移民離港定居美國，寄語港人有能力就去幫助別人。（黃夏蕙Facebook）

現年91歲的黃夏蕙一向活躍於社交平台，又因每年農曆新年都配合該年生肖作出悉心打扮而大受歡迎。黃夏蕙今日（11日）正式離港與丈夫潘炳烈移民到美國安享晚年。

黃夏蕙早在6月初已於個人社交平台宣布移民，今日在社交平台發文表示，今天要告別了，準備起飛先到台灣，然後轉機去美國。她又笑言，「大家唔好掛住我，因為我只係一個傳說，傳說總會過去，不要迷戀我！」

黃夏蕙寄語港人，有能力的去幫助需要幫忙的人，未有能力的朋友，暫時忍耐，相信終有一日，在不斷磨練及改進下，終可以成為一個有能力幫助別人的人物。

帖文全文

原諒今天我要告別了！

當大家睇到我呢張相嘅時候，我應該準備起飛，先去台灣，然後轉機去美國。大家唔好掛住我，因為我只係一個傳說，傳說總會過去，不要迷戀我！哈哈！剩下嘅就只有一個個被世人複￼述嘅故事。希望大家可以做到故事中嘅主角，將呢個傳說發光發亮！有能力嘅朋友，去幫助需要幫忙嘅朋友，冇能力嘅朋友，暫時忍耐，相信仲有一日，不斷磨練同改進嘅日子下，你都可以成為一個有能力幫助別人嘅人物。再會！

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記者：李榮忠

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黃夏蕙 移民 美國 社交平台

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