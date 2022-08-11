【天氣不穩】雷暴警告生效　天文台：未來一兩小時本港廣泛地區或受大雨影響

▲ (曾耀輝攝)

天文台今日（11日）表示，熱帶低氣壓木蘭外圍雨帶仍影響本港，預測今日間中有驟雨及雷暴。未來一兩小時香港廣泛地區可能受大雨影響，市民應提高警覺。

天文台預測本港地區下午及今晚大致多雲，有驟雨及幾陣狂風雷暴，初時雨勢有時較大。吹和緩至清勁東南風。展望一道廣闊低壓槽會在未來一兩日為南海北部及廣東沿岸帶來驟雨。預料下周初高空反氣旋稍為增強，華南沿岸天色大致良好，但高空擾動會在下周中期再度為該區帶來驟雨。

根據9天天氣預報，周六大致多雲，有幾陣驟雨。日間短暫時間有陽光。下周日及周一部分時間有陽光，有一兩陣驟雨。下周二及三大致多雲，有幾陣驟雨。

【TOPick診症室】頸椎不同節數受創影響不同能力 骨科醫生拆解急症處理及專科治療

【獨家優惠】限時搶屈臣氏網店購物滿$450減$50折扣碼：https://topick.hket.com/article/3312966/

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：余思嵐