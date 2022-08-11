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【關閉專頁】再有專頁關閉　「家長 Secrets」今停止運作　

社會 14:39 2022/08/11

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熱門 李啟言 MIRROR演唱會 超市大搜查 白色強人II 消委會 痞子殿下 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

再有專頁關閉，「家長 Secrets」今停止運作　（取自「家長 Secrets」）

警方國安處本周二（9日）拘捕「公務員 Secrets」管理員，討論醫院管理局工作的「HA Secrets」，以及中文大學校園生活的「CUHK Secrets」翌日亦突消失，讓家長分享校內事件的「家長 Secrets」，其管理員今亦出帖文表示「專頁今日內關閉，祝小朋友健康快樂成長」，該群組共逾4.4萬人追蹤。

警務處國家安全處本周二拘捕2名年齡分別28及29歲男子，涉嫌違反香港法例第200章《刑事罪行條例》第九和十條「作出具煽動意圖的作為」罪。警方亦向5名年齡介乎28至43歲的男子作出調查，當中2人涉嫌干犯詐騙罪被捕。4名被捕人現正被扣留調查。消息指，被捕其中2人為「公務員Secrets」的管理員，分別為任職民政事務總署文員的何姓男子；及任職政府資訊科技總監辦公室系統分析主任的唐姓男子。現時在Facebook已未能搜尋到該專頁，詳情請看：下一頁

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記者：鄧凱文

 

 

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