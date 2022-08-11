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【親子好去處】太古城100層樓的體驗樂園　小朋友化身探險家玩盡海陸空 

親子好去處 15:07 2022/08/11

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岩井俊雄的繪本《100層樓的家》系列中天馬行空的構思，相信大小朋友都不會感陌生。太古城中心聯同誠品書店現正舉辦的「100層樓的體驗樂園」，把書中的主題場景立體呈現大家眼前，即日起更會舉行數十場故事工作坊。

《100層樓的家》描述一棟奇怪的建築，每隔10層樓就是不同動物或昆蟲的家，小朋友閱讀繪本，不僅能學數字、序列，還有10進位的概念，有助語言發展及培養觀察力。

作者岩井俊雄設計過宮崎駿三鷹美術館中示範電影原理的道具，也擔任過遊戲軟體的美術設計。他曾在訪問中表示，在創作這系列繪本時，想起女兒為了學習數數大傷腦筋，於是靈機一動，用「數字」作為創作基礎。運用生活中常見的「爬樓梯」情景，以跨頁圖繪上1至10、11至20、21至30……孩子很自然地就會往上數到100。

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繪本搭配巧妙的開本設計，橫式的書，打直閱讀，翻開下一頁，就會有「往上爬」的感覺。作者將10層畫成一個跨頁，保留了動物原有的習性，像松鼠收集橡樹果實、青蛙離不開水、蝙蝠倒掛……也運用各種綫條、顏色、形狀，反映各種動物的衣、食、住、行等生活樣貌，讓小朋友慢慢了解各種生物的特性和習慣；加上每層樓的小細節都為讀者帶來驚喜，能讓大人與小朋友一起享受閱讀繪本的樂趣。

4大主題場景

看過圖書的大小朋友，走進「100層樓的體驗樂園」可親身體驗書中的世界，場內以「天空、海洋、陸地、森林」作為主場景，小朋友穿過充滿童趣的彩虹隧道，即可親身發掘當中有趣之處，包括在世界最高點第100層樓的雲端、在地下100層樓的家探索各式各樣的樂器及其發出的聲音，還可在大型滾軸繪本中重溫書中的情節等。

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遊歷過後，也可參與誠品書店的《100層樓的家》系列繪本活動，共38場不同主題的工作坊，既可聆聽不同導師講故事，也可參與音樂導賞及小手作工作坊等，當中包括由H.Y老師主持的生日party、蛋糕仔劇團親子音樂故事小劇場、June姐姐遊走500層樓之間及凝愛媽媽故事坊等，透過互動，遊戲，帶領孩子投入充滿幻想的故事世界，尋找書中的細節並啟發創作思維，培養多元發展。

100層樓的體驗樂園

除主題區域外，誠品書店亦精選繪本、玩教具及台灣特色零食展銷。
日期：即日至9月12日
地點：太古城中心2樓中庭及中橋

記者：李越樺

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