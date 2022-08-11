【夫婦涉合力強姦菲傭】菲傭承認與男被告關係較好　否認案發晚曾被餵食豬大腸

▲ 男被告陳暹德涉強姦菲傭開審。(林育慧攝)

32歲妻子涉協助和教唆44歲丈夫強姦菲傭，夫婦被控強姦及協助和教唆強姦等共4罪，案件今（10日）於高等法院續審。事主今續作供時承認與男僱主關係較好，案發晚上男被告曾教她煮豬大腸，但否認曾被餵食一塊豬大腸。辯方又指女被告從沒有要求事主與夫婦同睡一床，亦沒有迫事主到主人房，指事主所說版本全是捏造事實及為謊話，事主否認說法。



事主X續作供，並由男被告代表律師盤問。X供稱，案發當晚男被告烹煮豬大腸及教導她如何烹調，女被告亦在旁。代表律師指當時男被告曾向X餵食一小塊豬大腸，而女被告亦在場，X供稱沒有發生過。X同意與男被告關係較好，並指男被告平日很正常，沒有任何壞地方。X指女被告則經常責罵她，案發當晚亦然。



X指案發晚上，她把男少主放在主人房嬰兒床後，躺在床上的女被告要求X一同睡，並用手拍一拍床的中間，要求她睡在中間。代表律師質疑，X替警方錄取口供時，未有提及女被告曾拍床中央，指X說謊及捏造事實，事件根本從沒有發生，X否認說法。



代表律師質疑為何X不嘗試弄醒男女少主，或向以短訊方式通知家人，甚至報警或離開單位，因有關事件沒有發生。X供稱不同意，她指因當時沒有想過兩人會對她做壞事。



代表律師指出，X於庭上曾供稱女被告曾於房間說「 come Sir want you（來Sir要你）」，惟於證人口供則稱「Sir like you（Sir喜歡你）」，質疑版本有異。X供稱庭上證供有錯，口供說法正確。代表律師指事實是X於庭上是作假證供，X否認。



代表律師問及X，當女被告到女少主房間時，X何不大聲叫醒女少主。X供稱，當時不知道女被告會命令男被告強姦她。X指跟隨女被告到主人房，因她不知道兩人會對她做出甚麼事，亦沒有過問。代表律師指X沒有問，因她所說的版本全屬謊話，X不同意。



X供稱，當她進入主人房後，男被告赤裸跳下床，其後將她抱起拋下床。X稱一直聲嘶力竭地大叫，直至兩人完成對她所做的事情為止，其間更曾叫救命，男少主並沒有被吵醒。



兩名被告陳暹德(現年48歲)及其妻黎芷珊(現年36歲)，兩人分別被控企圖強姦、強姦、協助和教唆強姦及非禮共4罪，事發於2018年1月21日。



聆訊下午續。

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記者：林育慧