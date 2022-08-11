【修例風波】涉油麻地投擲汽油彈　20歲女侍應縱火等罪成候判

▲ 案件今日（11日）於區域法院審訊。（資料圖片）

5男女涉於2020年2月堵塞油麻地馬路並投擲汽油彈，隨後警方於他們租用的酒店房間內搜出汽油彈，以及再拘捕1人。其中20歲女侍應否認1項縱火及1項管有物品意圖損壞財產罪，今（11日）於區域法院被裁定全部罪成。法官裁決時指，被告整個自辯論述不但在邏輯上不能成立，在現實生活中更沒有可能發生。被告還押至10月12日判刑，等候背景報告。

被告林天詠（20歲，女侍應）被裁定1項管有物品意圖損壞財產罪及1項縱火罪成。控罪指，被告於2020年2月4日，在油麻地彌敦道北行近甘肅街無合法辯解用汽油彈損壞了一段車路，意圖損壞或罔顧財產是否會被損壞；被告亦於2020年2月3日至5日期間，在油麻地Casa Deluxe Hotel某房間內，保管或控制10枚汽油彈、2罐汽油、1樽腐蝕性液體、2罐罐裝石油氣及4罐噴漆等。

法官裁決時指，被告的答辯大多以陪伴男友，對其他人的作為並不理解為基礎。被告的出身及閱歷都極為複雜，性格上需要他人認同，並患有抑鬱症。

法官續指，惟被告的心智及感官皆正常、明事理及知對錯，亦有作出決定的能力。被告作出決定可能出於別有計算，但這並不表示她沒有能力作出決定，亦非為其決定的免責答辯。

法官續指，被告在警誡下承認知道其他人在房內制造汽油彈，並在街上投擲。惟被告多次出入該房間及逛街，卻對身邊的人和事不理解，亦無興趣主動查問，更沒有意欲觀察及作出最基本的推算。

法官指，被告整個自辯論述不但在邏輯上不能成立，在現實生活中更沒有可能發生，遂裁定被告1項管有物品意圖損壞財產罪，及1項縱火罪成。案件押後至10月12日判刑，期間替被告索取背景報告，被告需還押。

同案其餘5名被告早前已認罪，當中24歲無業男陳鴻基及27歲男運輸工人陳國強同被判監4年2個月，17歲學生劉智曦、18歲男生陳鴻輝、18歲學生莫熙陽則判入勞教中心。

案件押後10月12日判刑。

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記者：梁錦麟