【強檢公告】港灣豪庭第7座46人違強檢公告　其中6人罰款1萬元

▲ 大角咀港灣豪庭7座。(林宇翔攝)

當局今日（11日）檢查大角咀港灣豪庭第7座居民是否已按要求接受檢測，發現46人違反強檢公告，已發出強制檢測令，並向其中6人發出定額罰款1萬元通知書。



稅務局聯同旺角警區和衞生署由今日上午約7時15分起，派員於港灣豪庭第7座出入口查核受檢人士的檢測證明，共檢查了354名受檢人士，其中46名人士違反強制檢測公告，政府已向該等人士發出強制檢測令，要求他們於指明期間內接受檢測，並向其中六人發放定額罰款10,000元通知書。

任何相關人士如未有遵從強制檢測公告即屬犯罪，可處定額罰款10,000元，並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令即屬犯罪，並可處第五級罰款（50,000元）及監禁6個月。

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責任編輯：余思嵐