【施政報告】李家超預告10月施政報告　將有措施發展創科吸引人才

▲ 行政長官李家超今日在2022年大灣區國際科創峰會致辭。（政府新聞處）

特首李家超今日在一個活動上透露，今年10月發表上任後首份施政報告中，會就發展創新科技和吸引人才，提出想法和措施。

李家超在出席2022年大灣區國際科創峰會致辭時表示：「我聽到一些意見，認為我們應該乘着香港邁進由治及興這個關鍵時刻，着力發展香港的創新和科技事業，而且也應該把握時機，吸引全球頂尖人才匯聚香港，要『搶』人才。」

他續指：「我很認同這些意見，也會在《施政報告》提出我的想法和措施。」

另外，李家超在致辭期間，亦重提國家主席習近平七一講話，強調中央對香港創科發展高度重視，特區政府必定不負所託，推進粵港澳大灣區城市深度合作，為大灣區創科發展開創新篇章，為香港、為國家不斷增強發展動能，切實排解民生憂難。

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責任編輯：胡偉明