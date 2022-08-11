【串謀詐騙】製鈕商前合夥人及保險經紀誇大保費涉47萬元　遭廉署起訴

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廉政公署今日（11日）落案起訴一名鈕扣製造商前合夥人及一名保險代理，控告他們涉嫌串謀詐騙該製造商，就其逐年續保的產品責任保險保單，支付遭誇大的保費，六年保費共涉47萬元。2人已獲廉署准予保釋，以待下星期一（15日）在東區裁判法院答辯。



46歲被告梁國偉，德耀五金鈕扣有限公司（德耀）前合夥人；及陸錦偉，60歲，美亞保險香港有限公司（美亞）保險代理，同被控六項串謀詐騙罪名，違反普通法。

本案於2013年10月至2018年1月期間發生，當時梁國偉是德耀合夥人，持有該公司一半股份。德耀向美亞購買產品責任保險保單，陸錦偉為保單經手代理。上述期間，美亞就德耀逐年續保的保單，向陸錦偉發出六份續保報價單。根據美亞的政策，陸錦偉可以代表美亞向德耀收取保費，從中扣減其佣金，再將剩餘款項交予美亞。



控罪指梁國偉及陸錦偉一同串謀詐騙德耀，即不誠實地向德耀偽稱，該公司向美亞購買的產品責任保險保單，2013年至2019年的保費共逾47萬元，從而導致和誘使德耀向陸錦偉一間公司支付有關保費。



廉署調查顯示，陸錦偉涉嫌於案發期間誇大相關保費共逾17萬元並把款項交給梁國偉。

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責任編輯：余思嵐