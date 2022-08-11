【MIRROR成員】商台生力軍音樂會如期9月9舉行　Lokman+Edan表演名單上失蹤

MIRROR紅館演唱會意外全城關注，意外發生以後MIRROR 12位成員全面停工。由商業電台叱咤903舉辦的《叱咤樂壇 Brand New Live 生力軍音樂會》將會如期於今年9月9日舉行，但表演名單上的Lokman（楊樂文）與Edan（呂爵安）名字已經消失。

人氣男團MIRROR於7月28日在紅館舉行的第四場演唱會中發生嚴重意外，多名舞蹈員被舞台上方墜下的屏幕弄傷，其中被直接擊中的舞蹈員阿Mo（李啟言）至今仍然留醫深切治療部，其女友SoChing（蘇芷晴）近日轉發帖文控訴有關部門亦引來一陣騷動。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

籃球賽延期

自意外發生後，MIRROR 12子的所有工作全面停止，昨晚（8月10日）舉行的電影《阿媽有咗第二個》首映禮，首次擔演電影男主角的姜濤與柳應廷（阿Jer）宣布缺席。

商業昨日亦宣布原定於9月3日及9月6日舉行的《903 AllStar籃球賽》及《拉闊音樂會神の拉闊鄭欣宜 x 盧瀚霆》將延期舉行。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

表演名單未見蹤影

由去年樂壇新人合力演出的《叱咤樂壇 Brand New Live 生力軍音樂會》，將於9月9日假亞洲國際博覽館Aren舉行，是次演出未有宣布延期或取消，但本來於名單上的MIRROR隊長Lokman與成員Edan未見蹤影。

至於同屬MakerVille的ERROR成員肥仔（梁業）及193（郭嘉駿），仍在演出名單之上。

最新影片推介：Ben Sir+孫慧蓮專訪

緊貼MIRROR演唱會舞台事故發展：https://www.hket.com/page/408