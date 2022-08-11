【悲慘經歷】孤兒中五生半工讀驚患腦癌　連環不幸經歷積極面對不放棄

▲ 孤兒中五生半工讀驚患腦癌。

近日有一位名叫Dieace中五生於一個YouTube頻道名為「床哥心事台」分享自身一連患悲慘經歷，稱父母因車禍雙亡，較親近的嫲嫲不久前亦已因癌症離世，只剩下自己孤苦無依，而為了生計，更一人身兼多份工，儘管已努力生存，但天不從人願，Dieace其後更於節目指自己因上班暈倒，入院檢查時被告知極可能患上「腦癌」。其悲慘身世及遭遇曝光後，隨即於網上討論區引來不少網民同情，當中更有人建議眾籌。

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節目中嘉賓主持誠誠便已指對Dieace十分有印象，因他屬於經常致電的聽眾，加上其本身十分慘情的背景，如半工讀的中五生，自費租住劏房，無晒親人，正面臨無家可歸的情況，曾向社工求助，但至今未有下文。

更不幸的是，他指最新的狀況是早前上班時突然暈倒，入院檢查時被醫生告知極可能患上中期癌，目前正等待抽組織化驗結果，未開始治療。他直言現時自己十分無助，亦嘆道「點解會咁多野發生呢」、「係咪太沉重」。Dieace稱自己一向身兼多職，既返學，為賺錢又於放學後打兩份工，故頭暈已屬家常便飯，以為疲乏所致，未有諗過結果如此。

主持床哥其後以「連環不幸事件」形容Dieace經歷，被問到身邊有否支援時，Dieace指雖然曾向社工求助，但因自己經常外出打工，難以配合家訪時間，亦沒有專責社工跟開，近期更似乎已無人跟進。另一方面，Dieace亦透露儘管自己生活如此困難，他亦不願讓學校社工知悉情況。他又強調自己致電節目並非呻慘，反而是希望透過自身難關，鼓勵大家切勿放棄。

無論生活幾辛苦，只要不放棄，堅持做自己，幾多困難，痛苦，都可以視為歷練，不可以放棄。

事件在網上引起迴響，有人同情Dieace遭遇，指他「一個人承受太多」、「聽到想喊」、「真係聽到個心好up」，更有人建議發起眾籌；不過，亦有人質疑Dieace致電網台動機，有人猜測是想「呃錢」，建議不要直接捐錢。

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北投健康管理醫院院長蔡清標表示，腦瘤症狀很容易與其他疾病混淆，因此造成誤判而延誤治療的黃金時機。若發生以下症狀，應盡速就醫檢查，平常也可以養成定期健檢習慣。

腦瘤9大症狀

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責任編輯：羅嘉欣