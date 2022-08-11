【第五波疫情】新增4376宗確診個案　逾200宗新症須入院【不斷更新】

▲ 衞生防護中心交代最新疫情（曾耀輝攝）

本港第五波疫情持續，連續21日破4,000宗確診。衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）關慧敏今（10日）出席疫情記者會。

本港今日新增4376宗確診個案，其中本地個案佔4180宗，輸入個案為196宗；另再錄1名患者離世，為85歲長者，沒打針，有血壓高及甲狀腺問題，與家人同住但可自己照顧自己，他在7月19因咳到普通科門診求醫，並在翌日確診，醫管局 護訊聆同事2日後接觸病人2次，當時病人沒有不適，所有情況穩定，至7月28日因沒胃口及氣喘到急症室，其沒有發燒，但需要氧氣治療，之後入內科病房再到深切治療部，至昨日離世。

【16:38】

院舍方面：5間長者1間殘疾，其中馮元護老院有較多個案，昨有2院友確診、今增5院友確診，累計7名院友確診，致35院友3工作人員需檢疫，詳情請看：下一頁。

學校方面：今有231間呈報有287宗個案，涉230學生57員工，過去7日有121間多於2宗以上個案，今有3間學校有個別班級需停面授課一周，詳情請看：下一頁。

Omicron變種病毒新亞型個案方面：，過去7日感染BA.4或BA.5個案佔10.7 、BA.2.12.2則佔7%。9月8日個案中，感染BA.4或BA.5個案佔15%、BA.2.12.2則佔6.5%。

【16:30】

現時有1542人正在留醫，427人在隔離病房，共有21人危殆27人嚴重，共21危殆27嚴重，其中7人接受深切治療。關慧敏表示，近兩日有逾200宗新症入院，對比早幾周，每日入院人數多了數十人，形容情況令人擔心，以今日為例，逾半入院人士為60歲以上，20多位為3歲以下，此兩群組抵抗力均較低，一旦染疫出現重症或死亡機會高，強調最有效為打針。

關慧敏指，醫管局轄下50多間普通科門診都可為小朋友打科興疫苗，而兒童醫院兒童社區疫苗接種中心在8月15日起亦提供打科興疫苗，家人明起可預約，呼籲家長不要猶豫，而染疫後即使病徵輕微都要盡快求醫。

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記者：鄧凱文