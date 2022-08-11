關嘉敏蔡思貝拍跳樓戲　過程太剌激Carman當晚失眠

日前關嘉敏（Carman）及蔡思貝（Sisley）為新劇《你好，我的大夫》拍跳戲份，這次也是Carman首次拍危險動作戲。

問她有否很緊張，Carman表示 :「都有少少緊張嫁，我拍呢場戲前一晚太緊張，個腦不停諗的應該點樣演繹好？應該點樣跳落去好？到真係要埋位企上去都有少少腳震嫁…唔係好敢望下面，所以就周圍望下風景，仲見到何廣沛係樓下同我say hi好快就無咁緊張喇。」

但她指，當跳了1、2次後，居然覺有點好玩及興奮：「之後我哋係氣墊果場戲，仲吸引埋張振朗同李日朗圍觀，仲俾佢哋笑我哋不停係氣墊上面自拍。」

但不知是否太刺激，Carman拍攝完畢當失眠，腦海全部是高空躍下去的畫面。同時，她不忘提醒朋友，這類危險動作要有專業人士在場指導，大家切勿模仿。

Carman介紹次拍攝是關於她劇中所演角色因病而有輕生念頭：「好彩有Sisley捨身相救，最後我哋一齊跌左落氣墊，Sisley仲因為咁樣擦損左手臂。長氣都要提多次觀眾朋友，有心事唔開心要搵朋友傾訴，千祈唔好有輕生既諗法啊！」

至於問到Sisley何特別難忘事，她表示 :「其實睇住Carman企上去，我都有啲覺得緊張同埋覺得好牙煙，但幕後既同事真係好專業，所以都唔擔心嘅。到拍我同Carman係氣墊上面既戲份，我哋仲氣墊上面萌芽左感情線，因為氣墊放氣，我哋就要抱埋一齊，感情就係咁發生咗喇。」

最新影片推介：Ben Sir+孫慧蓮專訪