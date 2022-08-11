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【學校疫情】學校新增287宗個案　3間學校部分班級需停課

社會 16:40 2022/08/11

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衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君。（梁偉榮攝）

本港第五波疫情持續，確診宗數維持在數千宗。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）關慧敏今日（11日）出席疫情記者會。

今日新增4376宗確診個案，逾200宗新症入院，逾半60歲以上20多人3歲以下（詳情即看【下一頁】）。

學校今日呈報287宗個案，來自231間學校，涉名230學生及57名教職員，包括68間幼稚園及幼兒中心、95間小學、63間中學、5間特殊學校，過去7日有121間學校有兩宗以上的確診個案。有3間學校部分班級需要停課1星期：

  • 元朗保良局羅氏信託學校，503A班有8名學生，有一名學生染疫
  • 九龍城港青基信幼兒學校(農圃道)，K2班有19名學生，有2名學生染疫
  • 聖公會聖彼得堂幼稚園(赤柱分校),K2 AM班有14名學生，有1名學生及1名老師染疫

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記者：李榮忠

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