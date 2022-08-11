【污水陽性】大埔逸雅苑及黃大仙富強苑等　當局派逾31萬快速測試套裝

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民政事務處（11日）表示，大埔、黃大仙及中西區污水樣本呈陽性，派發共約312000套快速測試套裝。

自願檢測



大埔-逸雅苑、富雅花園、新達廣場、景雅苑、富善邨及宏福苑、上碗窰、下碗窰、泮涌新村及大埔泮涌

黃大仙-富強苑、啟德花園、慈愛苑一、二期、慈愛苑三期、竹園北邨、盈福苑、豪苑、新光中心、滙豪山及鳳德道與飛鳳街附近一帶



中西區-太平山街、差館上街、東街和西街附近一帶住宅

快速抗原測試呈陽性結果的人士應拍攝檢測結果的照片，並於24小時內經「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」申報結果。市民若使用網上申報系統時遇上困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心其後會聯絡有關人士以完成申報程序。陰性檢測結果則無須申報。

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責任編輯：余思嵐