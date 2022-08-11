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【院舍個案】5安老院舍和1殘疾人院舍出現確診個案　馮元護老院2日增7院友確診

社會 16:55 2022/08/11

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本港疫情反彈。（曾耀輝攝）

本港第五波疫情持續，連續21日破4,000宗確診。衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）關慧敏今（10日）出席疫情記者會。關慧敏指出，目前1542人正留醫，210人是新增病人，昨日呈報有有3人危殆，10人嚴重，總共21人危殆，27人嚴重。

新增死亡個案1宗，85歲的女性長者，本身血壓高和有甲狀腺問題。該名病人與家人同住，自我照顧。7月19日時，因為有些咳就去看醫生，深喉唾液發現陽性。7月28日開始無胃口，其後來急症室求醫，需要氧氣助呼吸。他情況急轉直下，曾服用類固醇，但肺部惡化嚴重，昨日過身。

張竹君表示，昨日新增4376宗，包括196宗輸入個案。院舍有5間老人院和一間殘疾人院舍。其中馮元護老院有限公司，昨日2宗、今日有5宗院友確診，有32位院友及3位工作人員需要檢疫。

另外，博愛醫院大君護理安老院，1院友確診，4院友需要檢疫。

耆康會群芳念慈護理安老院，1院友確診，1院友需要檢疫。

真鳳凰護老院1工作人員確診，13院友和3工作人員需要接受檢疫。

薈耆頤養院1人院友確診，4院友檢疫。

路德會利東宿舍有1院友確診，6院友檢疫。

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記者：袁澍

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